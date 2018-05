Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\" magyarországi előválogatójára.","shortLead":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\"...","id":"20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15901bf8-3310-4d5b-91cc-ddc97b150818","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","timestamp":"2018. május. 08. 13:43","title":"Méghogy egyetemistaként nem lehet karriert csinálni – most Nobel-díjasok és vezetők hallgatják meg, ha van jó ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös elnöke\" cserében kis szívességet kért Sarkozy akkori francia elnöktől: intézze el, hogy három kazahsztáni oligarcha ne kerüljön bíróság elé.","shortLead":"Kazahsztán 45 harci helikoptert vásárolt Franciaországtól 2 milliárd euróért 2009-ben. Nazarbajev, Kazahsztán \"örökös...","id":"20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d7a04-2b9e-4257-b4da-6cc7cfdd6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d174554-f83c-4246-a57d-cdc894e0219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Kazahgate_korrupt_volt_a_szenatus_egykori_elnoke_Belgiumban_de_vajon_csak_o","timestamp":"2018. május. 10. 11:58","title":"\"Kazah-gate\": korrupt volt a szenátus egykori elnöke Belgiumban, de vajon csak ő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","shortLead":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","id":"20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84c87e-9c80-429d-b061-75e6d1ab7a77","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Olyan durva volt szex közben New York főügyésze, hogy a partnerei orvosi ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","shortLead":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","id":"20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad8f9c-6198-4e9b-b8dd-c124b3158360","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","timestamp":"2018. május. 08. 13:58","title":"Országgyűlési jegyző lett az „örökre” kitiltott Tordai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2ac48b-2a38-43da-8e4c-2f43f8f30759","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városon átszáguldó bódult sofőr futásnak eredt, miután berontott a játszótérre, de a rendőrök elkapták. Jogosítványa sem volt.","shortLead":"A városon átszáguldó bódult sofőr futásnak eredt, miután berontott a játszótérre, de a rendőrök elkapták. Jogosítványa...","id":"20180508_jatszoteren_allt_meg_egy_reszeg_drogos_sofor_autoja_ozdon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2ac48b-2a38-43da-8e4c-2f43f8f30759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65856e5f-26a5-42ba-ac46-635d866a903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_jatszoteren_allt_meg_egy_reszeg_drogos_sofor_autoja_ozdon","timestamp":"2018. május. 08. 20:37","title":"Játszótéren állt meg egy részeg drogos sofőr autója Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb telefonos operációs rendszer következő verzióját ugyan még mindig csak Android P néven emlegetik a fejlesztők, de a teljes néven kívül már sok mindent mást elárultak róla.","shortLead":"A legnépszerűbb telefonos operációs rendszer következő verzióját ugyan még mindig csak Android P néven emlegetik...","id":"20180509_android_p_uj_funkciok_actions_slices_adaptive_battery_google_io_konferencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5af28f1-8682-4b79-b166-4d68f5775e4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_android_p_uj_funkciok_actions_slices_adaptive_battery_google_io_konferencia","timestamp":"2018. május. 09. 08:03","title":"4 izgalmas új funkció, amit imádni fog az új Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7cb1ab-31b5-4dfa-9787-60af00256ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a8052-f5ce-43f0-81f8-01d76debfb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ilyen_kozel_alltak_a_tuntetok_a_rendorokhoz__foto","timestamp":"2018. május. 08. 20:23","title":"Ilyen közel álltak a tüntetők a rendőrökhöz - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló komplexum, amelybe nemrég költözött Soroksár fejlődő, felkapott részén a Fidesz pártigazgatója-alelnöke. Az ingatlan nemhogy nincs Kubatov Gábor nevén, de mivel felesége 80 éves édesanyja nevére került, a családtagok vagyonbevallásában sem kell szerepeltetnie. ","shortLead":"Üzemnek vagy erődnek is elmenne az a XXIII.kerületi, műhelyből, garázsból és több lakásos családi házból álló...","id":"20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74c772d-bf3d-4465-bc74-b8cd718bbd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ef0bd-5016-497c-a4a5-4e0a7df7a928","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nem_uzemcsarnok_az_hanem_a_Kubatovrezidencia","timestamp":"2018. május. 09. 06:30","title":"\"Nem üzemcsarnok az, hanem a Kubatov-rezidencia!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]