Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint. ","shortLead":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS...","id":"20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dc0190-aa3a-4383-ae48-b3a03e28eb9b","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","timestamp":"2018. május. 09. 16:57","title":"Újabb jelek: Neymar tényleg a Realhoz igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly konkurenciát kaphat. ","shortLead":"Jövő év közepén zárhatják le a tranzakciót, ha az illetékes versenyhatóságok is rábólintanak. A Deutsche Telekom komoly...","id":"20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e558ed90-b6a3-432d-926e-a446378b73c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_hivatalos_a_vodafone_megveszi_a_liberty_Globalt_vagyis_a_upct","timestamp":"2018. május. 09. 09:19","title":"Hivatalos: A Vodafone megveszi a Liberty Globalt, vagyis a UPC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","shortLead":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","id":"20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704e873-b3a3-4a93-9bb3-0d9a0d5c294b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","timestamp":"2018. május. 09. 10:37","title":"Sztrókot kapott Terry Gilliam, míg a bírósági ítéletre várt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hagyatéki eljárásnál gyorsabban és illetékmentesen megkaphatják az örökösök a nyugdíjra félretett pénzt, ha a megtakarító gondolt rájuk.","shortLead":"A hagyatéki eljárásnál gyorsabban és illetékmentesen megkaphatják az örökösök a nyugdíjra félretett pénzt, ha...","id":"20180509_Igy_lesz_orokolheto_a_nyugdijra_megtakaritott_penz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f166a6f-8e29-46d9-b8f5-91c39ce32cf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Igy_lesz_orokolheto_a_nyugdijra_megtakaritott_penz","timestamp":"2018. május. 09. 12:58","title":"Így lesz örökölhető a nyugdíjra megtakarított pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezett szakértő szerint nem biztos, hogy az efféle aktuális kérdések megbeszélésére marad idő a történelemórákon.","shortLead":"A megkérdezett szakértő szerint nem biztos, hogy az efféle aktuális kérdések megbeszélésére marad idő...","id":"20180509_miert_tema_hodmezovasarhely_es_a_szegregacio_az_erettsegin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab1f1c-ba7f-40ab-8e35-6967a5e8d984","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_miert_tema_hodmezovasarhely_es_a_szegregacio_az_erettsegin","timestamp":"2018. május. 09. 11:07","title":"Miért téma Hódmezővásárhely és a szegregáció az érettségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különböző műsorszórási technológiák kombinálásával megvalósulhat a tévéelőfizetők álma: mindenki csak azért a csatornáért vagy tartalomért fizet, amelyet tényleg értékesnek tart.","shortLead":"A különböző műsorszórási technológiák kombinálásával megvalósulhat a tévéelőfizetők álma: mindenki csak azért...","id":"20180510_tv_tevezes_ingyen_csatornak_fizetos_csatornak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f974f5-3ebe-4fa7-ae73-0fd08dec865a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_tv_tevezes_ingyen_csatornak_fizetos_csatornak","timestamp":"2018. május. 10. 07:02","title":"Ez lehet a tv jövője, és már itthon is kopogtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óránként 18 millió forinttal gazdagodott a leköszönő felcsúti polgármester.","shortLead":"Óránként 18 millió forinttal gazdagodott a leköszönő felcsúti polgármester.","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_tavaly_masodpercenkent_5073_forintot_keresett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6b95a-c2ec-46d3-8efc-762931993935","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Meszaros_Lorinc_tavaly_masodpercenkent_5073_forintot_keresett","timestamp":"2018. május. 10. 09:39","title":"Mészáros Lőrinc tavaly másodpercenként 5073 forintot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","shortLead":"A Christie's árverés első napján majdnem hétszáz millió dollár jött össze.","id":"20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2af7123-b012-4e01-a873-45efa1ed119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95d6b2-b748-4d46-a4e6-721c74b3b48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Tobb_rekord_is_megdolt_a_Rockefellergyujtemeny_aukciojan","timestamp":"2018. május. 09. 19:06","title":"Több rekord is megdőlt a Rockefeller-gyűjtemény aukcióján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]