Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és rendszere nem úgy fog megbukni, hogy az összetákolt ellenzék megbuktatja. Hanem úgy, hogy az összetákolt kormánytábor szétesik.","shortLead":"Orbán Viktor és rendszere nem úgy fog megbukni, hogy az összetákolt ellenzék megbuktatja. Hanem úgy...","id":"20180510_lazar_janos_orban_viktor_deak_ferenc_kossuth_lajos_oroszorszag_europai_unio_cassandra_level","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aac8052-74d9-4d40-bd15-2a64caae4edf","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_lazar_janos_orban_viktor_deak_ferenc_kossuth_lajos_oroszorszag_europai_unio_cassandra_level","timestamp":"2018. május. 10. 12:53","title":"Megfejtettük, kinek és mit üzenhetett Lázár a Cassandra-videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt vegyen a jövőben az Európai Unió.","shortLead":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt...","id":"20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bc5ebd-1963-402e-8156-3c118fef4b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 09. 14:44","title":"Fontos dologról kérdezi a magyarokat is az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik egy imázsfilmet is készítettek magukról. ","shortLead":"Az OMSZ 70. születésnapján a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán ma ajándékot kaptak a mentősök, akik...","id":"20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da83e2a-015a-4dae-a7ab-3a98b55796d3","keywords":null,"link":"/elet/20180510_Imazsfilmmel_keszult_a_ma_70_eves_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2018. május. 10. 19:39","title":"Imázsfilmmel készült a ma 70 éves Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának túlhevült a mobiltelefonja és a készülék füstölni kezdett.","shortLead":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának...","id":"20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e2421a-4c01-468e-a58a-915a76e6368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","timestamp":"2018. május. 10. 20:03","title":"Füstölni kezdett az egyik utas telefonja, ekkor kezdődött a 18 órát késő repülőgép kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f18cb-4a4e-4e9c-8c04-200759d23fc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple bluetoothos füleséhez készült egy kábel, így nem kell félni attól, hogy a fülhallgató bármelyik egységét elveszítjük.","shortLead":"Az Apple bluetoothos füleséhez készült egy kábel, így nem kell félni attól, hogy a fülhallgató bármelyik egységét...","id":"20180509_airpod_wire_cable_airpods_egysegek_osszekotese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b32f18cb-4a4e-4e9c-8c04-200759d23fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9f793d-ebb1-4315-b724-a41b134be1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_airpod_wire_cable_airpods_egysegek_osszekotese","timestamp":"2018. május. 09. 10:00","title":"Ilyen lehet a vezeték nélküli AirPods, ha mégis csak kábeles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d5db42-982b-42a0-b30a-0d62960e491f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatornába pottyant kisrókáknak esélyük sem volt a menekülésre. Ha ott maradnak, éhen pusztultak vagy nagy esőben megfulladhattak volna. Az állatmentők úgy tudják, hogy a kölykök visszataláltak az anyjukhoz.","shortLead":"A csatornába pottyant kisrókáknak esélyük sem volt a menekülésre. Ha ott maradnak, éhen pusztultak vagy nagy esőben...","id":"20180509_negy_kisrokat_mentettek_ki_este_egy_komloi_csatornabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7d5db42-982b-42a0-b30a-0d62960e491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545bbeb4-edbf-486e-be13-770cba16953b","keywords":null,"link":"/elet/20180509_negy_kisrokat_mentettek_ki_este_egy_komloi_csatornabol","timestamp":"2018. május. 09. 11:13","title":"Négy kisrókát mentettek ki este egy komlói csatornából – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos módszere már a beírt szavak első kezdőbetűiből kitalálja nem csak az utána következő szavakat, hanem akár hosszabb mondatrészeket is. Így pedig nem kevés idő lesz megspórolható levélíráskor.","shortLead":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos...","id":"20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc453d-c773-44a6-bd23-c563840b54e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","timestamp":"2018. május. 10. 09:03","title":"Úgy felokosítják a Gmailt, hogy harmadannyi idő lesz megírni ugyanazt az e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]