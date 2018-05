Benyújtja a Jobbik az Alaptörvény hetedik módosítását, amelyet a Fidesz is végig akar vinni a kétharmaddal. Ez a kvótanépszavazáshoz kapcsolódó módosítás, ami egyszer a kétharmad és a Jobbik együttműködése hiányában elmaradt. A Jobbik akkor azt kérte cserébe, hogy a kormány szüntesse meg a letelepedési kötvényeket – az erre nem volt hajlandó.

Most a Fidesz már bejelentette, újra nekifut az alaptörvény-módosításnak. Erre a Jobbik benyújtott egy hasonló törvénymódosítást – ugyanúgy a kötelező betelepítést nehezítené meg, de más részei is vannak. Míg a Fidesz csak a vélt betelepítési szándékok ellehetetlenítésére koncentrált volna, a Jobbik mással is foglalkozna.

Például olyan passzusok, amelyek ellehetetlenítenék az Alaptörvényben is a letelepedési kötvényeket és hasonló finanszírozási formákat. De a magyar állampolgárok kiutasítását is tiltaná a Jobbik – ezzel Soros György kitiltása sem lenne megoldható, azaz a Stop Soros-törvényt vágná keresztbe a Jobbik. Tiltaná a Jobbik a refoulmentet – ez a menekültügyi fogalom azt jelenti, hogy senkit sem lehet visszatoloncolni olyan országba, amelyben életveszély fenyeget vagy egyéb, súlyos jogsértés. Ezt egyébként a Genfi Menekültjogi Egyezmény is tiltja. És a harmadik biztonságos ország koncepciót is áthúzná a párt: mert a módosítás alapján azokat be kellene fogadnia a kormánynak, akik más országokban nem kaptak nemzetközi védelmet. Ma a magyar állam azzal küld vissza menedékkérőket Szerbiába, hogy az harmadik biztonságos ország.