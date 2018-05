Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","shortLead":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","id":"20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f912962-38bd-440e-b09b-621f112edab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","timestamp":"2018. május. 11. 06:41","title":"Az ország, ahol júniustól végre már a nők is vezethetnek autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","shortLead":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","id":"20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce61a7a-c2e5-4187-9f1b-4675fa8b84a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","timestamp":"2018. május. 09. 14:53","title":"WSJ: Orbán Magyarországa jelenti az EU előtt álló egyik legfőbb kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e013ce70-5280-4019-b263-9443c70b9812","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A szexbotrány és korrupció nem az a két téma, amelyet egy olyan nagyra tartott intézményhez kötnénk, mint a Svéd Akadémia. Az ügyek mégis olyan erővel feszítették szét mindazt, amit a díjakról döntő akadémikusokról képzelünk, hogy nem maradt más lehetőségük, mint hogy idén átgondoltan megfutamodjanak, és ne adják át az irodalmi Nobel-díjat. Jövőre két díjazott lesz, addig a királyi határozat alapján megreformálják a működésképtelenné vált irodalmi Nobel-testületet. ","shortLead":"A szexbotrány és korrupció nem az a két téma, amelyet egy olyan nagyra tartott intézményhez kötnénk, mint a Svéd...","id":"20180509_Szexbotrany_es_korrupcio_miatt_nem_osztanak_iden_irodalmi_Nobeldijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e013ce70-5280-4019-b263-9443c70b9812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7481dae-890f-4e52-93a3-c5a108955be9","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Szexbotrany_es_korrupcio_miatt_nem_osztanak_iden_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. május. 09. 20:00","title":"Ezért maradtunk irodalmi Nobel-díjas nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon.","shortLead":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott...","id":"20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e70751-91ea-463c-bf0d-844215ba5826","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Kiderült, hogy jutott a parlamentbe a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2286cfe5-289a-4a49-8654-65963e49886c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás fecskendőt ő maga aktiválta, miközben a háttérben Beethoven 9. szimfóniája szólt.","shortLead":"Halálos adag pentobarbitált kapott, így segítették a túlvilágra David Goodallt egy svájci klinikán. Az intravénás...","id":"20180510_halalba_segitettek_a_svajcban_eutanaziat_kero_104_eves_tudost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2286cfe5-289a-4a49-8654-65963e49886c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f910818-ddec-4a61-ba1a-60b5fee63bae","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_halalba_segitettek_a_svajcban_eutanaziat_kero_104_eves_tudost","timestamp":"2018. május. 10. 17:42","title":"Halálba segítették a Svájcban eutanáziát kérő 104 éves tudóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe589f-d144-4ece-b32b-9836c4b03ffb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180510_angolerettsegi_teszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abbe589f-d144-4ece-b32b-9836c4b03ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb83e19-d84c-4131-b6c1-6e345023a969","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_angolerettsegi_teszt","timestamp":"2018. május. 10. 13:05","title":"Ön le tudna érettségizni angolból? Próbálja ki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És ehhez nem is kellene koldusbotra jutnia, elég lenne csak azt a 160 milliárd forintot felhasználnia, amivel egyetlen év alatt gazdagodott.","shortLead":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És...","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407d17d-c9e3-4e1c-a35a-bc72e66d6c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Mészáros Lőrinc akár Messit is megvehetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","shortLead":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","id":"20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7216102d-95c3-4e0f-8338-38a626615905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0f5c4-ef09-4c84-b072-609957114ca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","timestamp":"2018. május. 10. 16:19","title":"Összeszámoltuk, hány milliárd tulajdonosa hallgatta Orbán Viktor beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]