Az utóbbi 30 évben nem voltak még jobbak a feltételek a roma integrációhoz, mondta a leköszönő Emmi-miniszter Balog Zoltán Pécsett a Gandhi Gimnáziumban a VII. Romológus konferencián mondott beszédében.

A feltételrendszer egyes elemei:

- Hároméves kortól kötelező az óvoda, a gyerekek 85 százaléka ingyenesen ehet napi háromszor, az általános iskolások 65 százaléka ehet ingyenesen, az első kilenc évfolyam ingyen kapja a tankönyvet is.

- Központi akarat és irányítás szükséges a szegregáció felszámolásához – így ezen a téren még van mit javítani, ismeri el indirekt módon Balog.

- Munkaerőre van szükség, nagy lehetőség, hogy a közmunkások átkerüljenek a versenyszférába, mondja Balog – ugyanakkor, tehetjük hozzá, a kutatások azt mutatják, sok roma családnak a közmunkásfizetés az elérni vágyott cél, nem akarnak továbblépni.

- 2000 roma nőt sikerült beiskolázni szakképzésekre – de Balog nem beszél az olyan elszórt milliárdokról, mint az Híd a munka világába 1,6 milliárdja, amely Farkas Flórián roma politikai vezető vezetésével ment el szükségtelen dolgokra.

"Szerettük volna a kultúrán keresztül felmutatni, hogy a magyarországi cigányság olyan értékekkel rendelkezik, amelyek a magyar kultúra és történelem részei, egyúttal Európát is gazdagítják", mondja Balog, aki többször is vitatott kijelentéseket tett a magyar romákról.

De most is volt egy ilyen: "azt szeretném, ha a magyar állam (...) olyan lehetőségeket adna a roma fiataloknak, hogy ha akarnak, integrálódnak, a többségi társadalom részévé válnak, ha pedig külön szeretnék ápolni kultúrájukat és identitásukat, akkor erre is legyen meg a lehetőség" – Balog tehát szembeállítja az integrációt a saját kultúrának ápolásával, amivel sokan vitatkozni fognak még.