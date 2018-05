Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a339d6-076c-4d60-a005-18406726ffa3","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor négy évre esküdött fel kormányfőnek csütörtökön, majd azonnal elkezdett tizenkét évre tervezni. Aki Magyarországnak más jövőt akar, mint amit a kormányfő elképzel, és a kétharmad birtokában végre is hajt, annak Orbán beszéde rémisztőbb nem is lehetett volna. Részletekkel ugyan továbbra sem szolgált a Fidesz elnöke, de átcímkézte rendszerét, hogy jobban eladhassa azt a régióban és az egész Európai Unióban. Összeszedtük az Orbán-beszéd öt plusz egy legfontosabb tanulságát.","shortLead":"Orbán Viktor négy évre esküdött fel kormányfőnek csütörtökön, majd azonnal elkezdett tizenkét évre tervezni. Aki...","id":"20180510_Ennel_nem_lehetett_volna_fenyegetobb_Orban_az_etvagya_nem_csitul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8a339d6-076c-4d60-a005-18406726ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ed5cc7-a2ae-4dbc-a6c0-922c59946696","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ennel_nem_lehetett_volna_fenyegetobb_Orban_az_etvagya_nem_csitul","timestamp":"2018. május. 10. 18:02","title":"Ennél nem lehetett volna fenyegetőbb Orbán: az étvágya nem csitul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","shortLead":"A köztársasági elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök beszéde után sikerült egy miniinterjút készíteni. ","id":"20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab11c1a4-43bd-4a74-a221-a9fab4de5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef056225-5aa0-4d1e-9d40-7153fab1f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Elkaptuk_Ader_Janost_aki_mosolyogva_valaszolt_kerdesunkre","timestamp":"2018. május. 10. 15:42","title":"Elkaptuk Áder Jánost, aki mosolyogva válaszolt kérdésünkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi választáson új párttal indul.","shortLead":"Az időközi választáson új párttal indul.","id":"20180510_Ujra_bedobja_magat_Moricz_Eszter_a_XV_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97dc231-66b9-4faf-8c76-cf36951a7fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ujra_bedobja_magat_Moricz_Eszter_a_XV_keruletben","timestamp":"2018. május. 10. 10:15","title":"Újra bedobja magát Móricz Eszter a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","shortLead":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","id":"20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d0250-2008-48df-811a-dd9b0a4ca309","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","timestamp":"2018. május. 10. 16:28","title":"Magyar csapattársa lehet Rooney-nak új klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal. Mutatjuk a szerintünk legérdekesebbeket.","shortLead":"Több érdekes újdonság is érkezett a Windowsba a néhány napja mindenki számára elérhetővé tett frissítőcsomaggal...","id":"20180511_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_rejtett_funkciok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff0ae52-439d-4aad-8865-f0c85fdf4c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_windows_10_frissites_april_update_szoftverfrissites_rejtett_funkciok","timestamp":"2018. május. 11. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – mutatunk 3 új funkciót, melyekért megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31716db-ded5-4be3-92aa-3b84693a2906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónok ma már fontos szerepet töltenek be a különböző iparágakban, de a szórakoztatásban is szerephez jutnak. A legutóbb is ezen a téren dőlt meg egy világrekord.","shortLead":"A drónok ma már fontos szerepet töltenek be a különböző iparágakban, de a szórakoztatásban is szerephez jutnak...","id":"20180509_ehang_dron_show_guinness_rekord_megdontese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31716db-ded5-4be3-92aa-3b84693a2906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a5a5d-c559-4946-bdbb-dae66df7608a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_ehang_dron_show_guinness_rekord_megdontese","timestamp":"2018. május. 09. 19:00","title":"Rekorddöntés és csodálatos látvány: ennyi drón még nem volt egyszerre a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94c28fb-fc39-4852-aa92-1a7e3ef2da3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi rendőrök segítséget kérnek az ismeretlen férfi beazonosításához.","shortLead":"A II. kerületi rendőrök segítséget kérnek az ismeretlen férfi beazonosításához.","id":"20180511_osszebalhezott_a_buszsoforrel_keresi_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f94c28fb-fc39-4852-aa92-1a7e3ef2da3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33de080e-131f-4e45-999c-f2e07b2d595d","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_osszebalhezott_a_buszsoforrel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 11. 05:45","title":"Összebalhézott a buszsofőrrel, keresi a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14b589-2184-4680-b6b7-02020fc67329","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","timestamp":"2018. május. 09. 11:43","title":"Te is lehetsz Kim Dzsong Un és Mun Dzse In Panmindzsonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]