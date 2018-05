Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","shortLead":"Az angol csatár Stieber Zoltán csapatához igazolna. ","id":"20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d0250-2008-48df-811a-dd9b0a4ca309","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Magyar_csapattarsa_lehet_Rooneynak_uj_csapataban","timestamp":"2018. május. 10. 16:28","title":"Magyar csapattársa lehet Rooney-nak új klubjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","shortLead":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","id":"20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12550f-b8a5-4f02-b2db-2abb9d166773","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","timestamp":"2018. május. 11. 06:04","title":"Ungár Péter biztosan nem veszi meg a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték az egymilliárdos útfejlesztést, most Márki-Zay Péter polgármester hívott össze rendkívüli közgyűlést, hátha meg tudja győzni a képviselőket arról, hogy lassan kiürül a kassza. Nem sikerült.","shortLead":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték...","id":"20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e92a3f-1742-4f61-8839-91c0137cfe2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. május. 10. 20:30","title":"Lassan lavírozzák a csőd felé a fideszesek Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző ciklusban a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János a Szeged és Hódmezővásárhely közé megálmodott tramtrainről beszélt egy pénteki háttérbeszélgetésen Vásárhelyen. Elmondta azt is, szerinte mit kellene fejleszteni még a térségben, ha Magyarország 2030-ra be akar kerülni az európai TOP 5-be. ","shortLead":"Az előző ciklusban a Miniszterelnökséget miniszterként vezető Lázár János a Szeged és Hódmezővásárhely közé megálmodott...","id":"20180511_lazar_is_hozzatette_a_magaet_orban_2030as_almahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe53fa77-444e-4e8a-9e1f-da0adc21d759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_lazar_is_hozzatette_a_magaet_orban_2030as_almahoz","timestamp":"2018. május. 11. 13:53","title":"Lázár is hozzátette a magáét Orbán 2030-as álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3632328b-4998-4899-8360-194658be7576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","id":"20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3632328b-4998-4899-8360-194658be7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3317681-5fef-4e32-a954-7a10b9b2e72a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","timestamp":"2018. május. 10. 06:11","title":"Égető munkaerőhiány: nincs elég hivatásos sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","shortLead":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","id":"20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5992a-7416-44ba-a3d3-53a54cee3523","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze egy magyar egyetem tudott javítani tavalyi helyezésén.","shortLead":"Az egyetemi rangsorairól ismert THE a feltörekvő gazdaságok felsőoktatási intézményeit hasonlította össze, mindössze...","id":"20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f363fa5-504f-4a31-a657-aa6533c895d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Meg_sajat_palyajukon_is_csunyan_visszaestek_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. május. 09. 20:27","title":"Még saját pályájukon is csúnyán visszaestek a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]