[{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan nagyon azért nem kell lelkendezni. ","shortLead":"Olyan nagyon azért nem kell lelkendezni. ","id":"20180509_Csoda_tortent_olcsobb_lett_a_vizes_vebe_helyszine","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6ea1cb-1d61-440b-8386-59e16c63c130","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Csoda_tortent_olcsobb_lett_a_vizes_vebe_helyszine","timestamp":"2018. május. 09. 16:22","title":"Csoda történt: olcsóbb lett a vizes vébé helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","shortLead":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","id":"20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd515b77-5e6d-49d1-aa59-d174829d4b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","timestamp":"2018. május. 11. 09:55","title":"Meghalt a sofőr, akit rendőrök üldöztek Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"De legalább a nap kisüt majd mindenhol az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","id":"20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f02d573a-cdb1-4b07-818f-e8a771883576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e415b454-3107-412c-9b56-bcb14a10e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_a_penteket_sem_usszuk_meg_zivatarok_nelkul","timestamp":"2018. május. 11. 05:25","title":"A pénteket sem ússzuk meg felhőszakadás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét már a külföldi kritikusok is méltatják.","id":"20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17a40b5-22d7-479d-8611-4ad1ea5fe2ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Telthazzal_futott_a_magyar_film_Cannesban","timestamp":"2018. május. 09. 17:55","title":"Telt házzal futott a magyar film Cannes-ban, a kritikusok áradoznak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra került.","shortLead":"Jövő szerdán mutatja be a HMD Global a Nokia X-et, amelynek immár szinte valamennyi kulcsspecifikációja napvilágra...","id":"20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afc725f-1b8c-4751-80d7-ab8c32282f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_kiszivarogtak_a_nokiax_specifikacioi","timestamp":"2018. május. 11. 10:01","title":"Nokia X: szinte minden kiszivárgott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","shortLead":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","id":"20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12550f-b8a5-4f02-b2db-2abb9d166773","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","timestamp":"2018. május. 11. 06:04","title":"Ungár Péter biztosan nem veszi meg a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]