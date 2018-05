Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1bbeb6-f879-4b2c-96f3-26557fee7863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkeztek az első információk a középszintű németérettségik feladatairól.","shortLead":"Megérkeztek az első információk a középszintű németérettségik feladatairól.","id":"20180511_nemeterettsegi_elso_informaciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bbeb6-f879-4b2c-96f3-26557fee7863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29520721-5e37-4f9f-b5bc-9a01d8f2850f","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nemeterettsegi_elso_informaciok","timestamp":"2018. május. 11. 09:20","title":"Német DJ-ről és a pénz történetéről is szó van a németérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát tartalmazó töriatlaszokat az érettségizőktől. Valószínűleg ott sem hallottak a jogszabályról, amely egyértelműen kimondja: a vizsgázók ezeket a kiadványokat is használhatják.","shortLead":"Egy zalaegerszegi iskolában is ugyanaz történt, mint egy budapesti gimnáziumban: elvették a régi, kronológiát...","id":"20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06f922b-40be-474f-b48f-7e5eb0ec8d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f32b34-e480-4a2d-92e0-36103369c2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Egy_masik_gimnaziumban_is_elkoboztak_az_erettsegizoktol_az_atlaszokat","timestamp":"2018. május. 11. 15:01","title":"Egy másik gimnáziumban is elkobozták az érettségizőktől az atlaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16110ee2-7835-4bc7-8ac8-21be21707d63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Zürichi és német kutatóknak sikerült az eddigi legrégebbi lepra-örökítőanyagot rekonstruálniuk. Azt azonban ők sem tudták tisztázni, honnan is ered ez a betegség.","shortLead":"Zürichi és német kutatóknak sikerült az eddigi legrégebbi lepra-örökítőanyagot rekonstruálniuk. Azt azonban ők sem...","id":"20180510_ujabb_elmeletek_a_leprarol_a_mokusok_is_bunosok_voltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16110ee2-7835-4bc7-8ac8-21be21707d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f3ddfd-954b-4b28-9f13-90c8cd38cc16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_ujabb_elmeletek_a_leprarol_a_mokusok_is_bunosok_voltak","timestamp":"2018. május. 10. 21:29","title":"Újabb elméletek a lepráról: a mókusok is bűnösök voltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce608275-9abe-47f7-a30f-bb2d36a23c45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ma délelőtt a Budapest–Esztergom-vasútvonal megállóiban várakozók kicsit úgy érezhették, hogy visszarepültek az időben.","shortLead":"Ma délelőtt a Budapest–Esztergom-vasútvonal megállóiban várakozók kicsit úgy érezhették, hogy visszarepültek az időben.","id":"20180510_tank_sebessegrekord_gozmozdony_solymar_szelhegy_budapest_esztergom_vasutvonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce608275-9abe-47f7-a30f-bb2d36a23c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11686928-ec15-458a-af35-38e57be71d0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_tank_sebessegrekord_gozmozdony_solymar_szelhegy_budapest_esztergom_vasutvonal","timestamp":"2018. május. 10. 10:28","title":"Mint egy tank: sebességrekorder gőzmozdonyt fotóztunk Solymárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","shortLead":"Nem tud róla, hogy vele kellene egyeztetnie az önkormányzati kampányról. ","id":"20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701f399e-f7ed-4dd7-ba68-3f2e387ccb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_tarlos_istvan_kosa_lajos_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2018. május. 11. 10:47","title":"Tarlós a Hír TV-ben égette Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","shortLead":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","id":"20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4861af0-ceaa-4561-80d4-911a6c5f4493","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","timestamp":"2018. május. 10. 12:40","title":"Ellopták az eredeti Vasember-páncélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult kormánypárti képviselőknek sincs miért aggódniuk: a Fidesz- frakció előző vezetője, úgy tudjuk, már puhatolózott a távozóknál, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben.","shortLead":"Két napja alakult meg az új összetételű Országgyűlés, de az eddigi gyakorlat szerint a parlamentből kiszorult...","id":"20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f2087ba-36bd-4ed2-baac-57bcbea6f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f973b7-9d79-4717-8f67-7086cf012575","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_A_Fidesz_most_sem_hagyja_az_ut_szelen_a_parlamentbol_kiszorult_kepviseloit","timestamp":"2018. május. 10. 10:45","title":"A Fidesz most sem hagyja az út szélén a parlamentből kiszorult képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]