Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","shortLead":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","id":"20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1bf0e-f8c0-403a-9af2-20872571a55f","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","timestamp":"2018. május. 11. 12:58","title":"Kipróbálná magát a németérettségin? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f215ac56-ee4b-4460-997c-7a91076b8032","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Ő az első magyar sportoló, aki nem mellékállásként, hobbiként tekintett a vitorlázásra, a tudatos gondolkodás és az elhivatottság pedig bajnoki címek és a nagy presztízsű Kékszalag formájában hozta meg gyümölcsét. Stílusosan őt kérte fel a Ford prémium kategóriás „zászlóshajója” márkanagykövetének, amit Litkey el is vállalt, bár a megnevezéssel kapcsolatban egy kis pontosítással élt. ","shortLead":"Ő az első magyar sportoló, aki nem mellékállásként, hobbiként tekintett a vitorlázásra, a tudatos gondolkodás és...","id":"fordmagyarorszag_20180511_Hajozni_vizen_es_aszfalton__Litkey_Farkas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f215ac56-ee4b-4460-997c-7a91076b8032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded04713-4921-40f4-ac51-1044095a59ee","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20180511_Hajozni_vizen_es_aszfalton__Litkey_Farkas","timestamp":"2018. május. 11. 12:30","title":"Hajózni vízen és aszfalton – Litkey Farkas világbajnok vitorlázóval beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt az első és a második levél megoldása is.","shortLead":"Itt az első és a második levél megoldása is.","id":"20180510_Ha_igy_irta_meg_a_leveleket_a_mai_angolerettsegin_biztosan_jo_eredmenyt_ert_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c617ea3-9901-4436-87d3-01988a1cb109","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Ha_igy_irta_meg_a_leveleket_a_mai_angolerettsegin_biztosan_jo_eredmenyt_ert_el","timestamp":"2018. május. 10. 14:39","title":"Ha így írta meg a leveleket a mai angolérettségin, biztosan jó eredményt ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","shortLead":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","id":"20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5992a-7416-44ba-a3d3-53a54cee3523","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668af623-33ab-44e6-b557-6ded7baf8930","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ígéretek szerint úgy száműzik a Városligetben az új Néprajzi Múzeum melletti területről a parkba nem illeszkedő felszíni parkolást, hogy közben több száz új parkolóhelyet alakítanak ki. ","shortLead":"Az ígéretek szerint úgy száműzik a Városligetben az új Néprajzi Múzeum melletti területről a parkba nem illeszkedő...","id":"20180510_ujabb_reszletek_a_varosligeti_melygarazsrol_amit_tiborcz_egykori_uzlettarsa_epithet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=668af623-33ab-44e6-b557-6ded7baf8930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11790ef8-de06-4baf-8f3a-bfe62094fae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_ujabb_reszletek_a_varosligeti_melygarazsrol_amit_tiborcz_egykori_uzlettarsa_epithet","timestamp":"2018. május. 10. 18:25","title":"Újabb részletek a városligeti mélygarázsról, amit Tiborcz egykori üzlettársa építhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott pártfinanszírozásként fogadtak el. Erre még jön a büntetés is, amelyet a NAV hajt be. A Jobbiktól júliusban vonhatnak le 331 milliót.","shortLead":"Két párt működési támogatásából már levonták azt az összeget, amelyet az Állami Számvevőszék szerint tiltott...","id":"20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8487246a-02af-4cf4-97e2-2f83782ad735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f533dcd6-dc75-4df8-a1c7-0bb9f3b091d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Szorul_a_hurok_a_Jobbik_nyaka_korul_a_birosag_visszadobta_a_keresetuket_az_ASZ_buntetesrol","timestamp":"2018. május. 09. 18:40","title":"Szorul a hurok a Jobbik körül: a bíróság sem menti meg őket a 662 milliós büntetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült a lehetőségre.","shortLead":"Közeledik az év társasági eseménye, az angol királyi család újabb esküvője. A brit autómárka ügyesen rárepült...","id":"20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316076c5-dd28-4b9b-987f-833d983cb829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1358f0f6-d38b-46ab-8ab2-c4df59cdc508","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_MINI_Kiralyi_eskuvo_Edition","timestamp":"2018. május. 10. 11:21","title":"Itt a MINI-ből a királyi esküvő edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3632328b-4998-4899-8360-194658be7576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","id":"20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3632328b-4998-4899-8360-194658be7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3317681-5fef-4e32-a954-7a10b9b2e72a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","timestamp":"2018. május. 10. 06:11","title":"Égető munkaerőhiány: nincs elég hivatásos sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]