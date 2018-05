Ma magához képest korán, 9 órától indult a parlament ülése, a minisztériumokról, azok felsorolásáról vitáznak, majd szavaznak a képviselők. De szóba került már Európa végzete is. Cikkünk folyamatosan bővül.

A parlamentben folyik a minisztériumi struktúráról folyó általános vita, Hende Csaba kormányzati szónok után az MSZP-s Hiller István aról beszél, az Emmi nem képes a rábízott területek érdekeit képvielni, "maga a probléma, nem a megoldás". Nem érti, hogy miért kell ilyen nagy területeket mint a sport, oktatás, egészségügy, egy helyen kezelni. Az oktatásügynek nincs egyszemélyi miniszteri felelőse, ez gyalázatos. A kultúra területén még rosszabb a helyzet: a film az NGM-hez, a régészet és a műemlékvédelem a Miniszterelnökséghez tartozik, az Emminek alig maradt valami. Ez a terület szét van szabdalva. A törvényjavaslat hatalompolitikai szempontokat vesz figyelembe, nem szakmaiakat, összegzi Hiller. "Ebbe a szerencsétlen Emmibe" tuszkolják bele a dolgokat, ami sikertelenséget szül, lásd a PISA-felmérések. Érdeklődéssel tekint viszont az Innovációs és Tudományügyi (pontosabban Technológiai) Minisztérium tevékenysége iránt, de hogy lehet a tudománynak, innovációnak minisztere, az oktatásnak és egészségügynek meg nem? Ez nem logikus és nem következetes dolog.

Vejkey Imre a KDNP-ből arról beszél, a mai világban perceken belül változnak a dolgok, ezért ilyen a minisztériumi struktúra. A nyugattal fel kell ismertetni a keresztény értékeket, mondja, a tudományok, demokrácia a zsidó-keresztény értékkörből fakadnak, ha ezeket a gyökereket elfeledjük, akkor ezek elhalványulnak, és csak egy fekete lyuk marad a helyükön.

"Európa a végzete felé rohan",

fest sötét víziót Vejkey, és kalandozik el kissé messze a minisztériumi struktúráktól.

Arató Gergely a DK frakciójából is az oktatással példálózik, a minisztérium hiányáról. A felsőoktatást pedig két miniszter irányítja majd, ez káoszt fog okozni. Bősz Anett a Párbeszéd frakciójából szólal fel. De a Liberálisok hagyományáról beszél elsőként (hiszen abban a pártban tag). Szerinte kéne egy esélyegyenlőségi minisztérium is. László Imre a DK-ból kap szót, a tényekről akar beszélni, és ő is ez Emmiről beszél. Rosszak az eredményeink a daganatos megbetegedések terén. Sorolja az egészségügy problémáit: az ellátórendszer alulfinainszírozott. És Balog Zoltánt idézi: ez a struktúra nem jó.