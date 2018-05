Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f0c9b42-f32c-42b3-b6c0-f99113b43ba2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új fül növesztése az orvosok szerint jól sikerült, és ha a helyére illesztik, öt év múlva meg sem lehet majd mondani, hogy nem igazi. Figyelem, bizarr kép a cikkben!","shortLead":"Az új fül növesztése az orvosok szerint jól sikerült, és ha a helyére illesztik, öt év múlva meg sem lehet majd...","id":"20180510_A_karjan_novesztettek_uj_fulet_a_serult_katonanak__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0c9b42-f32c-42b3-b6c0-f99113b43ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8697ac-9741-4e9d-a273-cd57bf706d8c","keywords":null,"link":"/elet/20180510_A_karjan_novesztettek_uj_fulet_a_serult_katonanak__foto","timestamp":"2018. május. 10. 17:40","title":"A karján növesztettek új fület a sérült katonának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","shortLead":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","id":"20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d8e83-0c57-40de-b768-bdfdcefbc1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Kevés a női rendező Cannes-ban, Cate Blanchett mégis védi a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","shortLead":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","id":"20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4861af0-ceaa-4561-80d4-911a6c5f4493","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","timestamp":"2018. május. 10. 12:40","title":"Ellopták az eredeti Vasember-páncélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es Cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül.



","shortLead":"A 2017-es Cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó betonkerítésre felugratva haladt. A vége az lett, hogy a rendőrök megszondáztatták és elvezették a sofőrt.\r

","shortLead":"Nem világos, hogyan, de elszabadult az alább látható pickup, és a wisconsini autópálya két oldalát elválasztó...","id":"20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf36e128-0904-4f7a-8d62-885444b22e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b947da-b0f3-441a-bb48-f80f8d1e07af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_Villanyoszlopokat_dontott_ki_az_autopalyan_csoda_hogy_mindenki_meguszta__video","timestamp":"2018. május. 11. 09:45","title":"Villanyoszlopokat döntött ki az autópályán, csoda, hogy mindenki megúszta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0c85d6-a163-4272-af17-7bd250bd1bdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába lehetett tisztán látni, hogy autók állnak a sínen, a villamos vezetője már nem tudott időben megállni.","shortLead":"Hiába lehetett tisztán látni, hogy autók állnak a sínen, a villamos vezetője már nem tudott időben megállni.","id":"20180511_villamos_auto_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0c85d6-a163-4272-af17-7bd250bd1bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dbef32-0315-4870-9564-2a6c96cd766a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_villamos_auto_baleset_video","timestamp":"2018. május. 11. 04:01","title":"3 autót tört össze a száguldó villamos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","shortLead":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","id":"20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad9b7df-c9bf-4e9f-bced-38f86f745b01","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","timestamp":"2018. május. 10. 13:31","title":"Nem biztos, hogy Tarlós újra elindul a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c2dad1-467c-4272-8544-fb1639fab502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első világháború befejezésének centenáriumán, ősszel avatják fel a Fiumei Úti Sírkertben.","shortLead":"Az első világháború befejezésének centenáriumán, ősszel avatják fel a Fiumei Úti Sírkertben.","id":"20180511_monumentalis_elso_vilaghaborus_emlekmuvet_allittat_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c2dad1-467c-4272-8544-fb1639fab502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6d34b-ad02-443d-99dd-8af89428662a","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_monumentalis_elso_vilaghaborus_emlekmuvet_allittat_a_kormany","timestamp":"2018. május. 11. 06:54","title":"Monumentális I. világháborús emlékművet állíttat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]