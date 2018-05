Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemi erőszak miatt elítélt rendezőnek sarkos véleménye van a szexuális zaklatásokról.","shortLead":"A nemi erőszak miatt elítélt rendezőnek sarkos véleménye van a szexuális zaklatásokról.","id":"20180510_Roman_Polanski_szerint_az_egesz_metoo_csak_hiszteria","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d64d13b-5410-419a-840d-aeec4f2af279","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Roman_Polanski_szerint_az_egesz_metoo_csak_hiszteria","timestamp":"2018. május. 10. 10:34","title":"Roman Polanski szerint az egész #metoo csak hisztéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának túlhevült a mobiltelefonja és a készülék füstölni kezdett.","shortLead":"Megszakította útját szerdán a KLM Amszterdamból Kuala Lumpurna tartó járata, miután a repülőgép egyik utasának...","id":"20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f3d2d1-a5af-4edf-812e-c24098ee9e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e2421a-4c01-468e-a58a-915a76e6368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_kl809_jarat_klm_fustolo_telefon_amszterdam_kuala_lumpur_kenyszerleszallas","timestamp":"2018. május. 10. 20:03","title":"Füstölni kezdett az egyik utas telefonja, ekkor kezdődött a 18 órát késő repülőgép kálváriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ab16ac-8bd4-4978-92a8-c8ccf6a20f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly problémákat lát az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben történt csalások miatt, elgondolkodtak azon, hogy kirakják Magyarországot az Egyesült Államok vízummentességi programjából.","shortLead":"Komoly problémákat lát az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben történt csalások miatt, elgondolkodtak...","id":"20180510_Amerikabol_fenyegetik_az_Orbankormanyt_megszuntethetik_a_vizummentesseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ab16ac-8bd4-4978-92a8-c8ccf6a20f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bc5dde-69c7-4ace-8933-f651c3bfbbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Amerikabol_fenyegetik_az_Orbankormanyt_megszuntethetik_a_vizummentesseget","timestamp":"2018. május. 10. 11:29","title":"Amerikából fenyegetik az Orbán-kormányt, megszüntethetik a vízummentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen év alatt több mint másfélszer ennyivel nőtt. Az is kiderült: két dollármilliárdosa van Magyarországnak.","shortLead":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen...","id":"20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0325c6bd-3e02-44c0-851c-56a16d056685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","timestamp":"2018. május. 10. 06:00","title":"Elkészült a szupergazdag magyarok listája: csak a lapzárta állította meg Mészárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték az egymilliárdos útfejlesztést, most Márki-Zay Péter polgármester hívott össze rendkívüli közgyűlést, hátha meg tudja győzni a képviselőket arról, hogy lassan kiürül a kassza. Nem sikerült.","shortLead":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték...","id":"20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e92a3f-1742-4f61-8839-91c0137cfe2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. május. 10. 20:30","title":"Lassan lavírozzák a csőd felé a fideszesek Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És ehhez nem is kellene koldusbotra jutnia, elég lenne csak azt a 160 milliárd forintot felhasználnia, amivel egyetlen év alatt gazdagodott.","shortLead":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És...","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407d17d-c9e3-4e1c-a35a-bc72e66d6c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Mészáros Lőrinc akár Messit is megvehetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd7733b-86cc-4246-842f-a3d300bd1a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Bárczi Géza Általános Iskola PDSZ-csoportja nyílt levelet írt a szakszervezet Országos Választmányának és az ügyvezető elnöknek. Ebben azt is kérték, hogy a PDSZ jelentesse ezt meg a nyílt fórumain. Eddig ez nem történt meg. A két és fél hete írt levelet változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"A budapesti Bárczi Géza Általános Iskola PDSZ-csoportja nyílt levelet írt a szakszervezet Országos Választmányának és...","id":"20180509_A_PDSZhez_meltatlan_kicsinyes_eljaras_volt__nyilt_levelben_allnak_ki_kollegai_Mendrey_Laszlo_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd7733b-86cc-4246-842f-a3d300bd1a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257f4d3-2456-4bb7-8e74-672391d9cd92","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_A_PDSZhez_meltatlan_kicsinyes_eljaras_volt__nyilt_levelben_allnak_ki_kollegai_Mendrey_Laszlo_mellett","timestamp":"2018. május. 09. 16:10","title":"„A PDSZ-hez méltatlan, kicsinyes eljárás volt” – nyílt levélben állnak ki kollégái Mendrey László mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Bank cáfolta az értesülést.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank cáfolta az értesülést.","id":"20180510_megsem_csinalnak_emlekermet_susurol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e0ea1-cd33-4df2-891c-359df18b98ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_megsem_csinalnak_emlekermet_susurol","timestamp":"2018. május. 10. 13:26","title":"Mégsem csinálnak emlékérmet Süsüről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]