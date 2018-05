Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint azért, mert javulnak az ország gazdasági mutatói.","shortLead":"Az óbudai bevásárlóközpont építését már a válság előtt is tervezték, de mostanáig várták vele, az indoklás szerint...","id":"20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8940316-33ca-4b07-ae19-577ab34195fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fca75f-0a47-43cd-901e-14c3cfea6cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_uj_plazat_epitenek_budapesten","timestamp":"2018. május. 09. 12:05","title":"Új plázát építenek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és rendszere nem úgy fog megbukni, hogy az összetákolt ellenzék megbuktatja. Hanem úgy, hogy az összetákolt kormánytábor szétesik.","shortLead":"Orbán Viktor és rendszere nem úgy fog megbukni, hogy az összetákolt ellenzék megbuktatja. Hanem úgy...","id":"20180510_lazar_janos_orban_viktor_deak_ferenc_kossuth_lajos_oroszorszag_europai_unio_cassandra_level","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aac8052-74d9-4d40-bd15-2a64caae4edf","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_lazar_janos_orban_viktor_deak_ferenc_kossuth_lajos_oroszorszag_europai_unio_cassandra_level","timestamp":"2018. május. 10. 12:53","title":"Megfejtettük, kinek és mit üzenhetett Lázár a Cassandra-videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","shortLead":"Nyolc emberre vetül a gyanú árnyéka.","id":"20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701e852-b6b9-4283-a8ed-cc79f8b093f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Hadhazy_Az_uj_frakcioban_is_vannak_olyanok_akik_a_Fidesz_malmara_hajtjak_a_vizet","timestamp":"2018. május. 09. 10:58","title":"Hadházy: \"Az új frakcióban is vannak olyanok, akik a Fidesz malmára hajtják a vizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédjének és Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédjének és Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja...","id":"20180509_orosz_oligarcha_fizethetett_trump_ugyvedjenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ed8fec-d469-44cf-aee4-8135baa4c88e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_orosz_oligarcha_fizethetett_trump_ugyvedjenek","timestamp":"2018. május. 09. 07:10","title":"Orosz oligarcha fizethetett Trump ügyvédjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle a projektről, mely mélységesen megosztja a német kormányt, az európai közvéleményt és próbára teszi az USA kapcsolatát az Európai Unióval.","shortLead":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle...","id":"20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa52b34a-50f1-4f56-a60e-245bb8eaa66f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Megosztja a németeket, szembefordítja az EU-t Amerikával, mégis belevágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","shortLead":"A Los Angeles-i rendőrség most jelentette be, hogy nyomoznak ez eltűnt jelmez után. ","id":"20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa90befa-c477-4e4a-abe0-e94ac786b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4861af0-ceaa-4561-80d4-911a6c5f4493","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Elloptak_az_eredeti_Vasemberpancelt","timestamp":"2018. május. 10. 12:40","title":"Ellopták az eredeti Vasember-páncélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","id":"20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492ff621-042d-4a96-ad15-11706dfeaaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","timestamp":"2018. május. 10. 10:58","title":"Irdatlan dugó: 30 kilométeren állt be az M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]