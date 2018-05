Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott rendelet van arról, hogy a vizsgázók használhatják azt, a legtöbb gimnáziumban így is történt.","shortLead":"Érettségi közben vették el egy budapesti gimnázium diákjaitól az évszámokat is tartalmazó, régebbi atlaszokat. Holott...","id":"20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83e138f-9e3f-4e24-8b82-9b1c1f410516","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Erettsegi_kozben_koboztak_el_a_regi_toriatlaszokat_a_diakoktol_pedig_hasznalhattak_volna","timestamp":"2018. május. 10. 09:44","title":"Érettségi közben kobozták el a régi töriatlaszokat a diákoktól, pedig használhatták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46f3cff-9476-4063-b1e9-90af1c8ba748","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mi van a fideszes kultúrtérfélen zajló harcok mögött?","shortLead":"Mi van a fideszes kultúrtérfélen zajló harcok mögött?","id":"20180509_Megerdemlike_az_adoforintokat_a_kormanyt_gyalazo_muveszek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46f3cff-9476-4063-b1e9-90af1c8ba748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc50b52a-05ad-4ce2-9c58-54bd45e72063","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Megerdemlike_az_adoforintokat_a_kormanyt_gyalazo_muveszek","timestamp":"2018. május. 09. 15:40","title":"Megérdemlik-e az adóforintokat a kormányt gyalázó művészek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs kegyelem, nincs mese.","shortLead":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs...","id":"20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f138c8-3f3b-415e-b338-961a49940580","keywords":null,"link":"/velemeny/20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","timestamp":"2018. május. 09. 14:00","title":"TGM: Schilling Árpád és a győztesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","shortLead":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","id":"20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00f6c6d-9deb-4791-a678-5a65584401bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"A nap fotója: a budapesti milliárdos még áremelés előtt megtankolta két szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","shortLead":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","id":"20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44565028-e036-4af3-9f18-dffc1761ef64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","timestamp":"2018. május. 09. 11:35","title":"Ragadós baleset: több tonna csokoládé borult egy lengyel autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közölt adatok szerint a magyar lakosság a fizetése 9,62 százalékát tudja félretenni, ezzel valahol a középmezőnyben vagyunk.","shortLead":"Az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által közölt adatok szerint a magyar lakosság a fizetése 9,62...","id":"20180509_Ha_felre_tudja_tenni_a_brutto_fizetese_tizedet_akkor_on_egy_atlagmagyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c104999-2ce8-4a30-8641-9c3537a93aef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ha_felre_tudja_tenni_a_brutto_fizetese_tizedet_akkor_on_egy_atlagmagyar","timestamp":"2018. május. 09. 11:45","title":"Ha félre tudja tenni a bruttó fizetése tizedét, akkor ön egy átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés péntek délelőtt szavaz a tíz tárca létrehozásáról. ","shortLead":"Az Országgyűlés péntek délelőtt szavaz a tíz tárca létrehozásáról. ","id":"20180511_ma_letrejohetnek_az_uj_orban_komany_miniszteriumai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df298028-a273-4db2-aba6-1e842e7fd302","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_ma_letrejohetnek_az_uj_orban_komany_miniszteriumai","timestamp":"2018. május. 11. 06:21","title":"Ma létrejöhetnek az új Orbán-komány minisztériumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","shortLead":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","id":"20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ee2da-4414-41d1-9c55-97590f6a0ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","timestamp":"2018. május. 09. 09:54","title":"Nagyot drágult a tojás és az alkohol, meglódult az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]