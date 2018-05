Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb androidos operációs rendszer, a P jelű véget vet annak, hogy bizonyos alkalmazások figyeljék, ha a netre csatlakozik a felhasználó.","shortLead":"A legújabb androidos operációs rendszer, a P jelű véget vet annak, hogy bizonyos alkalmazások figyeljék, ha a netre...","id":"20180510_androidp_letiltja_a_halozati_aktivitas_koveteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358530f-6a43-45b5-9a4e-d062f59eed95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_androidp_letiltja_a_halozati_aktivitas_koveteset","timestamp":"2018. május. 10. 13:00","title":"Önnek is jól jöhet: még ezt is tudja majd az Android P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a029700-532c-4de9-8412-38b8e1608bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök családtagjai a parlamenti folyosón gratuláltak a negyedik kormányfői négy évét kezdő Orbánnak.","shortLead":"A miniszterelnök családtagjai a parlamenti folyosón gratuláltak a negyedik kormányfői négy évét kezdő Orbánnak.","id":"20180510_Orban_nyakaba_ugrott_a_csalad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a029700-532c-4de9-8412-38b8e1608bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5240a11-4cce-4942-bc7d-71242a7f5443","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Orban_nyakaba_ugrott_a_csalad","timestamp":"2018. május. 10. 16:34","title":"Orbán nyakába ugrott a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozik majd. A dátumot is tudni, de azt egyelőre nem árulták el.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban...","id":"20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7a0ce2-025d-42c6-b033-662b47be4298","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_Megvan_hol_es_mikor_talalkozik_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. május. 10. 07:10","title":"Megvan, hol és mikor találkozik Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01335ae-18a9-4cc0-9ced-094033e3e851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkeztek az Egyesült Államokba azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon még szerdán.","shortLead":"Megérkeztek az Egyesült Államokba azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon még szerdán.","id":"20180510_trump_fogadta_az_eszak_koreabol_elengedett_foglyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01335ae-18a9-4cc0-9ced-094033e3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfe701-4630-4ad5-baca-4b3298de74b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_trump_fogadta_az_eszak_koreabol_elengedett_foglyokat","timestamp":"2018. május. 10. 11:17","title":"Trump fogadta az Észak-Koreából elengedett foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És ehhez nem is kellene koldusbotra jutnia, elég lenne csak azt a 160 milliárd forintot felhasználnia, amivel egyetlen év alatt gazdagodott.","shortLead":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És...","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407d17d-c9e3-4e1c-a35a-bc72e66d6c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Mészáros Lőrinc akár Messit is megvehetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint.\r

","shortLead":"Ha jól használták a megadott forrásokat és történelmi atlaszt, könnyen meg tudták oldani az első 12 feladatot a diákok...","id":"20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50214e1-ca1c-4f77-bb71-ca9b5a058305","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_konnyu_erettsegi_feladatsor_nehany_becsapos_kerdessel","timestamp":"2018. május. 09. 10:00","title":"Történelemtanár: Könnyű érettségi feladatsor néhány becsapós kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el pár óra alatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mitől keletkezett hatalmas kráter a meder alján, amelyen át több százezer köbméter szivárgott el...","id":"20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635c21ed-b672-4545-a867-131a22e3dd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6669fc94-41b2-4eee-a17f-712255b5aa0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_varhatoan_hetekig_porzani_fog_meg_a_zalakarosi_termalto","timestamp":"2018. május. 10. 21:05","title":"Várhatóan hetekig porzani fog még a zalakarosi termáltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház tulajdonosainak vitájában. A húszmilliárdos vagyontömegen osztozni kell.","shortLead":"Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház...","id":"20180510_Aki_egyuttmukodik_Meszarosekkal_azt_elni_hagyjak__tizmilliardos_egyezszeg_szuletett_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69039a26-3990-4728-89ab-2938c10bca2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Aki_egyuttmukodik_Meszarosekkal_azt_elni_hagyjak__tizmilliardos_egyezszeg_szuletett_meg","timestamp":"2018. május. 10. 14:11","title":"\"Aki együttműködik Mészárosékkal, azt élni hagyják\" – tízmilliárdos egyezség született meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]