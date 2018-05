Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","shortLead":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","id":"20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6450acaa-94e4-40eb-b2b9-8a64e481c934","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 08:47","title":"Világsajtót bejárt hír is van az idei angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, kiegészítésére és létrehozására. ","shortLead":"A középfokú angolérettségi második része azt méri, képes-e a vizsgázó gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai...","id":"20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f95fb0-709f-4b4b-9c41-cc9cf773aa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479092e-a7db-4e9b-b8b2-3685b26d111c","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_felesegcipeles_es_kolumbusz_nap_az_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 10:21","title":"Feleségcipelés és Kolumbusz-nap az angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre tervezett lépés volt – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti be ezt a pozíciót.","shortLead":"Előre tervezett lépés volt – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti...","id":"20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac48de0-5a77-44f8-aefb-3348e846fa31","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","timestamp":"2018. május. 09. 11:27","title":"Elárulta a Magyar Telekom vezére, hogy miért éppen most mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár megmarad az NGM államtitkári pozíciójában, de a Magyar Idők értesülései szerint elveszik Tállai Andrástól az adóügyeket. Azt egyelőre nem tudni, a NAV-elnöki pozíciót is bukja-e a kormány mezőkövesdi csodafegyvere.","shortLead":"Bár megmarad az NGM államtitkári pozíciójában, de a Magyar Idők értesülései szerint elveszik Tállai Andrástól...","id":"20180510_Magyar_Idok_Tallait_lefokozzak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4931b2fe-6bc0-451c-ab5e-777f7d33661b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Magyar_Idok_Tallait_lefokozzak","timestamp":"2018. május. 10. 09:28","title":"Magyar Idők: Tállait lefokozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789b723c-c993-4a2a-9a8a-8865e31fc666","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.","shortLead":"Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.","id":"20180510_ma_az_angolerettsegik_vannak_soron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789b723c-c993-4a2a-9a8a-8865e31fc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a6f5b-5aa6-4c43-9d69-8b1749906223","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_ma_az_angolerettsegik_vannak_soron","timestamp":"2018. május. 10. 05:23","title":"Ma az angolérettségik vannak soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce81b0b7-8611-4687-b6b9-20448c3c9bd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb darabbal bővült a tudományos szenzációk sora, miután holland tudósok sikerrel hoztak létre mesterséges embriókat hímivarsejt és petesejt helyett egerek őssejtjeinek felhasználásával.","shortLead":"Újabb darabbal bővült a tudományos szenzációk sora, miután holland tudósok sikerrel hoztak létre mesterséges embriókat...","id":"20180509_mesterseges_embrio_petesejt_himivarsejt_ossejt_egerek_nicolas_rivron_veteles_terhesseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce81b0b7-8611-4687-b6b9-20448c3c9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910eeda3-3572-4d22-b190-386346948214","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_mesterseges_embrio_petesejt_himivarsejt_ossejt_egerek_nicolas_rivron_veteles_terhesseg","timestamp":"2018. május. 09. 17:58","title":"Óriási áttörés: hímivar- és petesejt nélkül hoztak létre mesterséges embriókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands Vins de Gironde kereskedőház készletéből származik. ","shortLead":"Rossz hírünk van. Lehet, hogy némelyek otthon féltve őrzött bordeaux-i bora nem is az, ami. Legalábbis, ha a Grands...","id":"20180509_Botrany_Bordeauxban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb31a596-98b8-4ad7-beda-5efd12487186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2cede-febb-4ca1-bcf9-e28ca72ffea9","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Botrany_Bordeauxban","timestamp":"2018. május. 09. 19:37","title":"Botrány Bordeaux-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","shortLead":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","id":"20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44565028-e036-4af3-9f18-dffc1761ef64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","timestamp":"2018. május. 09. 11:35","title":"Ragadós baleset: több tonna csokoládé borult egy lengyel autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]