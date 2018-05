Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766d0b3f-fe02-451e-808a-17f8d8bdcb51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180511_Ujgazdagek_muemleket_ujitanak_fel__igy_jart_a_Varkert_Kioszk_az_MNBvel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766d0b3f-fe02-451e-808a-17f8d8bdcb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87704e03-ad0b-4982-bb63-1536f8510f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Ujgazdagek_muemleket_ujitanak_fel__igy_jart_a_Varkert_Kioszk_az_MNBvel","timestamp":"2018. május. 11. 13:52","title":"Újgazdagék műemléket újítanak fel – így járt a Várkert Kioszk az MNB-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktor hosszú távú terveire fókuszál a The New York Times Magyarországról szóló pénteki cikke. A héten újraválasztott magyar kormányfő nagyobb fába vágná a fejszéjét, és huszonegyedik századi keresztény demokráciáról, az EU megreformálásáról álmodik. ","shortLead":"A negyedik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktor hosszú távú terveire fókuszál a The New York Times...","id":"20180511_nyt_orban_nagyban_akar_jatszani_nem_sorost_uti_mar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5a439e-da49-427d-83d0-1450a1c20069","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nyt_orban_nagyban_akar_jatszani_nem_sorost_uti_mar","timestamp":"2018. május. 11. 17:52","title":"NYT: Orbán nagyban akar játszani, nem Sorost üti már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","shortLead":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","id":"20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad9b7df-c9bf-4e9f-bced-38f86f745b01","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","timestamp":"2018. május. 10. 13:31","title":"Nem biztos, hogy Tarlós újra elindul a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is megtudhattuk, nagyjából milyen árra lehet számítani.","shortLead":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is...","id":"20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcaa-a7e4-49b1-ae2e-8a103ed47b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","timestamp":"2018. május. 10. 19:00","title":"A megjelenési ideje után az is kiszivárgott, mennyibe fog kerülni a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem kell 6 évet várnunk rá.","shortLead":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem...","id":"20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9770757-4cb1-4d9f-a100-28ccc77f5cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","timestamp":"2018. május. 12. 10:13","title":"Eldőlt: a NASA egy helikoptert küld a Marsra, hogy jobban feltérképezze a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség szeretettel fogadta Szilágyi Zsófia első rendezését, még ha ő ezt nem is így látta. Az alkotókat a helyszínen kérdeztük cannes-i élményeikről: a főszereplő Szamosi Zsófia két interjú és fotózás között szoptatta meg a kisbabáját, a 11 éves Barcza Ambrus nagyon izgult, amikor ki kellett állnia a színpadra, Szilágyi pedig próbál nem a díjakra gondolni. ","shortLead":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség...","id":"20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b661ee51-5f4c-4d12-a629-ad7902696e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Még tapsolták volna a magyar filmet Cannes-ban, de valaki felkapcsolta a villanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","shortLead":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","id":"20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5537b8-69c3-45cd-bc65-d105821cf3d6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","timestamp":"2018. május. 11. 15:29","title":"Kerülje el az Árpád hidat a hétvégén, ha nem akar bosszankodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Bank cáfolta az értesülést.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank cáfolta az értesülést.","id":"20180510_megsem_csinalnak_emlekermet_susurol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f28873-1175-446c-a133-64263b33680e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e0ea1-cd33-4df2-891c-359df18b98ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_megsem_csinalnak_emlekermet_susurol","timestamp":"2018. május. 10. 13:26","title":"Mégsem csinálnak emlékérmet Süsüről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]