„Szétszakadt az ország, elszabadultak az indulatok...én a bánatomat a munkába fojtom” – ezzel indokolta, miért nem vett részt az új országgyűlés alakuló ülése alatt zajló tüntetésen. Meg persze azért, mert tavaly bejelentette, hogy kilép a közéletből. Sándor Máriával, akit két éve a Forbes magazin még a 10 a legbefolyásosabb nők közé sorolt, a Népszava az ápolók hete alkalmából készített interjút a munkahelyén, egy hospice házban.

Az interjú alapján tavaly óta még komorabban látja a helyzetet: „Elveszett a szakmából a hivatás, az emberség, ami a lényege a munkánknak. Már nem csak a bérekről van szó, nem csak a túlzsúfoltságot, a várakozást, az ebből adódó kellemetlenségeket, fájdalmat kell elviselnie a rászoruló betegnek, hanem az együttérzés hiányát, a megaláztatottságot. Sok kolléga már rég nem csinálná, csak nem lát más lehetőséget. Csinálják erőből, gyakran lélektelenül. Csakhogy épp ezt nem lenne szabad”.

Sándor Mária ennek ellenére azt álltítja, hogy lehet minőségi munkát végezni a második, harmadik műszak alatt, „ha van hivataástudatod”. A közéletből részben azért lett elege, mert „eltorzultak a dolgok, amikor a körülöttem lévő embereknek is egyre fontosabb lett a pénz és a politika, elcsúszott a hangsúly az ügyről. Jöttek a belső konfliktusok, irigységek, küzdelem a tisztségekért. Az ügyünkre pedig ráültek a különböző pártok, politikusok és mindezzel elkezdtek kampányolni. Az ellenzék olyan dolgokat kezdett meglovagolni, amiben ők is ugyanazokat a hibákat követték el, mint a kormányon lévők. Például, ők is hagyták a most még meglévő szakmai szervezeteket kontroll, elszámoltatás nélkül működni.”

Szerinte a politikusok hiába ígérgetnek fejlesztéseket az egészségügyben, mert „mindez hiába, ha nincs ember. Ez az egyetlen szakma, ami nem működik az ember nélkül: a tehetetlen beteg tisztába tevését, megetetését, gyógyszerelését, nem lehet gépre bízni.”