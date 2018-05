Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe33a60e-7474-46b9-afbb-0fb3cb4aabc4","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kultura","description":"Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló korábbi bűvész, Fekete Péter lehet a kulturális államtitkár, aki eddig is sorra kapta az állami kinevezéseket.","shortLead":"Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló korábbi bűvész, Fekete Péter lehet a kulturális államtitkár, aki eddig is sorra...","id":"201819_porond_buveszkedes_barsonyszek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33a60e-7474-46b9-afbb-0fb3cb4aabc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c9394-1155-4c0f-a52b-30c2db30ab06","keywords":null,"link":"/kultura/201819_porond_buveszkedes_barsonyszek","timestamp":"2018. május. 12. 10:30","title":"Bűvész a porondon: portré a kulturális államtitkár-jelölt Fekete Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárva-nyitva a határ, özönlenek a migránsok, megismétlődhet 2015, így látja a helyzetet Szijjátó Péter Athénban.\r

\r

","shortLead":"Tárva-nyitva a határ, özönlenek a migránsok, megismétlődhet 2015, így látja a helyzetet Szijjátó Péter Athénban.\r

\r

","id":"20180511_Szijjarto_megismetlodhet_a_migransvalsagos_2015","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421971b5-2de0-427c-8d9c-a4c9e227f545","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Szijjarto_megismetlodhet_a_migransvalsagos_2015","timestamp":"2018. május. 11. 15:15","title":"Szijjártó: Megismétlődhet a migránsválságos 2015","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e0b3b7-ceac-41ac-9b91-b01761984834","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban elsőként Kalifornia államban rendelkeztek arról, hogy 2020-tól kötelező lesz napelemekkel felszerelni az újonnan épülő házak többségét.","shortLead":"Az Egyesült Államokban elsőként Kalifornia államban rendelkeztek arról, hogy 2020-tól kötelező lesz napelemekkel...","id":"20180511_kalifornia_kotelezo_napelem_energiatakarekossag_napenergia_rezsicsokkentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e0b3b7-ceac-41ac-9b91-b01761984834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13c05b1-3623-4cde-aad8-04742afa3d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_kalifornia_kotelezo_napelem_energiatakarekossag_napenergia_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. május. 11. 06:03","title":"Ez az igazi rezsicsökkentés: van, ahol már egyenesen kötelező napelemeket szerelni a házakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A gonosz ábrázatú, öntudatra ébredő robotok képével illusztrált, szenzációhajhász cikkek frappáns módon foglalják össze mindazt, amitől az MI-kutatók NEM tartanak – véli az MIT fizikaprofesszora, Max Tegmark.","shortLead":"A gonosz ábrázatú, öntudatra ébredő robotok képével illusztrált, szenzációhajhász cikkek frappáns módon foglalják össze...","id":"20180511_Tenyleg_gonosz_robotok_fenyegetik_az_emberiseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba958e1c-572f-41fa-9ae9-aa8a44c79cde","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180511_Tenyleg_gonosz_robotok_fenyegetik_az_emberiseget","timestamp":"2018. május. 11. 21:09","title":"Tényleg gonosz robotok fenyegetik az emberiséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi agrárbirodalom része lehet a szentesi gyár.","shortLead":"Még nem írták alá a szerződést a felek az eladásról, de ha jó úton halad minden, akkor egy hónap múlva a Csányi...","id":"20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b40b5a0-4d02-4d7a-848f-cdf27ac8b4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f862f91-3bfd-421d-b824-5ab1206cacbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_Csanyi_Sandor_viheti_a_szentesi_baromfifeldolgozot_is","timestamp":"2018. május. 11. 12:18","title":"Csányi Sándor viheti a szentesi baromfifeldolgozót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül kirobbant a zaklatási botrány. ","shortLead":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül...","id":"20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26946b30-14cc-4b57-a8dc-33ac824f49a3","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","timestamp":"2018. május. 11. 12:24","title":"\"Megalázott voltam és összetört\" – végre megszólalt Harvey Weinstein felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d140e7-26da-4c75-844f-f38a0a918958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi az, ami a filmeknél is talán nagyobb érdeklődést vált ki egy rangos fesztiválon? Igen, az, hogy milyen ruhákban vonulnak be a sztárok. Mutatjuk.","shortLead":"Mi az, ami a filmeknél is talán nagyobb érdeklődést vált ki egy rangos fesztiválon? Igen, az, hogy milyen ruhákban...","id":"20180511_Ruhakoltemenyek_a_voros_szonyegen__igy_pompaztak_a_sztarok_Cannesban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d140e7-26da-4c75-844f-f38a0a918958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74977253-305d-4dfb-8113-6d936f97c166","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ruhakoltemenyek_a_voros_szonyegen__igy_pompaztak_a_sztarok_Cannesban","timestamp":"2018. május. 11. 10:41","title":"Ruhaköltemények a vörös szőnyegen – így pompáztak a sztárok Cannes-ban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját térképszolgáltatását, amely így az alkalmazásban megjelenő információkat az aktuális környezetünkre vetítve mutatja majd.","shortLead":"Búcsút inthetünk az eddig ismert iránymutatási rendszernek: a Google kiterjesztett valósággal turbózza fel saját...","id":"20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bd40d7-7e60-417c-8237-a9b8fdab2c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d801cd6-ee6d-4408-9e6b-9a0ec8ed3709","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_augmented_reality_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 11. 07:02","title":"Használja a Google Térképet? Olyan újítás jön, amitől tátva marad a szája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]