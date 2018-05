Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7fcc9b7-0672-4b8c-b841-30bacfc3ca13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többnapos sztrájkot terveznek a május végi hosszú hétvégére és azon túl is a Londont kiszolgáló Luton repülőtér alkalmazottai, miután elégtelennek találták a munkáltató béremelési ajánlatát.","shortLead":"Többnapos sztrájkot terveznek a május végi hosszú hétvégére és azon túl is a Londont kiszolgáló Luton repülőtér...","id":"20180511_Magyar_utasokat_is_erinthet_egy_repteri_gigasztrajk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7fcc9b7-0672-4b8c-b841-30bacfc3ca13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2ef482-5d0b-4da5-86f9-ebdcc919a161","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Magyar_utasokat_is_erinthet_egy_repteri_gigasztrajk","timestamp":"2018. május. 11. 21:13","title":"Magyar utasokat is érinthet egy közelgő reptéri gigasztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","shortLead":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","id":"20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa91fe3a-ee84-4603-9aaf-1c8daa04cb39","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","timestamp":"2018. május. 12. 11:27","title":"Már az iskolákban is toboroz tartalékosokat a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","shortLead":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","id":"20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24177924-8926-46cb-b0bb-08f814639a48","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","timestamp":"2018. május. 12. 11:55","title":"Meztelen férfiakkal provokálta Vlagyimir Putyint egy argentin sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lefokozhatják, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetését is elvehetik Tállai Andrástól. A fideszes politikus 2015 óta, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként vezette az adóhatóságot. Emlékezzünk erre a páratlan időszakra!","shortLead":"Lefokozhatják, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetését is elvehetik Tállai Andrástól. A fideszes politikus 2015 óta...","id":"20180512_Tallai_a_mezokovesdi_terminator_tiz_legnagyobb_pillanata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66e91a3-3a50-4b98-9c19-4e77ba734bf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Tallai_a_mezokovesdi_terminator_tiz_legnagyobb_pillanata","timestamp":"2018. május. 12. 10:00","title":"Tállai András: a mezőkövesdi terminátor tíz legnagyobb pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","shortLead":"Hogy függ össze a rasszizmus a mosdóhasználattal? A Starbucks a saját kárán tanulta meg.","id":"20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d9af01-e573-434a-aa40-98f5e29479d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Van_egy_kis_WCpara_a_Starbucksnal","timestamp":"2018. május. 12. 08:40","title":"Van egy kis WC-para a Starbucksnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi funkciókkal felruházott óra adott esetben életet is menthet.","shortLead":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi...","id":"20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7cb93-fdd7-46dc-aeab-8e3aaccdadd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","timestamp":"2018. május. 12. 15:12","title":"Újra életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]