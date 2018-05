Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1a0d44-24f9-42b6-aa8c-62fc17bacb91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180511_Mupeniszt_tartottak_az_interjut_ado_politikus_ele_de_resen_volt_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a0d44-24f9-42b6-aa8c-62fc17bacb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0139d78e-1940-49d4-81ca-44777e06680e","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Mupeniszt_tartottak_az_interjut_ado_politikus_ele_de_resen_volt_video","timestamp":"2018. május. 11. 11:29","title":"Műpéniszt tartottak az interjút adó politikus elé, de résen volt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar-francia duó a másodikként rangsorolt Andrea Sestini Hlavackova, Barbora Strycova kettőst győzte le. ","shortLead":"A magyar-francia duó a másodikként rangsorolt Andrea Sestini Hlavackova, Barbora Strycova kettőst győzte le. ","id":"20180511_Babosek_bejutottak_a_madridi_tenisztorna_dontojebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7b0857-8d63-455d-9181-447a68bad0e1","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Babosek_bejutottak_a_madridi_tenisztorna_dontojebe","timestamp":"2018. május. 11. 16:55","title":"Babosék bejutottak a madridi tenisztorna döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","shortLead":"Ennyi szenvedéllyel tényleg nehéz mit kezdeni.","id":"20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8667783-4037-45ec-b64c-0787c1f924cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24177924-8926-46cb-b0bb-08f814639a48","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Meztelen_ferfiakkal_provokalta_Vlagyimir_Putyint_egy_argentin_sportcsatorna","timestamp":"2018. május. 12. 11:55","title":"Meztelen férfiakkal provokálta Vlagyimir Putyint egy argentin sportcsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Drámai véget ért a Bosszúállók egyik kaliforniai vetítése.","shortLead":"Drámai véget ért a Bosszúállók egyik kaliforniai vetítése.","id":"20180512_Istenrol_kezdett_el_predikalni_a_moziban_az_emberek_meg_panikolni_kezdtek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88517a4-8de6-4d82-9d44-cdcdf65d730a","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Istenrol_kezdett_el_predikalni_a_moziban_az_emberek_meg_panikolni_kezdtek","timestamp":"2018. május. 12. 07:40","title":"Istenről kezdett el prédikálni a moziban, az emberek meg pánikolni kezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi először azt mondta, hogy valaki ellopta az autót, de aztán beismerte, hogy ő adta el.","shortLead":"A férfi először azt mondta, hogy valaki ellopta az autót, de aztán beismerte, hogy ő adta el.","id":"20180511_Munka_helyett_inkabb_eladta_fonoke_autojat_a_pizzafutar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f90bb-94fb-4ad5-b1ee-5270b3b9590a","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Munka_helyett_inkabb_eladta_fonoke_autojat_a_pizzafutar","timestamp":"2018. május. 11. 10:44","title":"Munka helyett inkább eladta főnöke autóját a pizzafutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem jelentkezik.","shortLead":"Teleky Zoltán étteremtulajdonos és séf szerint munkatársuk egyszerűen meglépett a többiek pénzével és azóta nem...","id":"20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b25ea96-6e33-4ba2-80ed-805bd594143b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_A_neves_pecsi_sef_felmillios_dijat_ajanl_hogy_elokeritsek_a_kollegait_meglopo_uzletvezetojet","timestamp":"2018. május. 13. 06:00","title":"A neves pécsi séf félmilliót ajánl, hogy előkerítsék a kollégáit meglopó üzletvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei készülékcsaládja. Eladott darabszámokat ugyan nem közölt a cég, de egy impresszív százalékos adat már ismert.","shortLead":"Magyarországon (is) lényegesen felülmúlhatja a Huawei P-szériájának tavalyi értékesítési sikereit a gyártó idei...","id":"20180512_huawei_p20_pro_eladasi_adatok_ertekesites_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b39691f-07bd-47b7-a856-674da2c7c65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d58096-d3a9-47d0-b425-9a907cbfeaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_huawei_p20_pro_eladasi_adatok_ertekesites_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 12. 09:03","title":"Nagyon rákattantak a magyarok a Huawei új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]