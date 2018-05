Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet.

Összevont ülésen hallgatja meg a miniszterjelölteket a Nemzetvédelmi és Honvédelmi Bizottság. Hétfő délelőtt Benkő Tibor honvédelmi miniszterjelölt tette tiszteletét a képviselők előtt. Központi üzenete az volt, hogy

a szövetségi katonai politikában "nemcsak a markunkat kell tartani".

Elismerően beszélt a magyar haderőről, amit a magyar magasrangú tisztek, tábornokok előremenetele is biztosít a NATO kötelékében. A vezérkar éléről a minisztériumhoz igazol Benkő szerint a visegrádi országok kötelékében is jól teljesítünk. Azért fogadta el a felkérést a miniszterésgre, mert szükség van egy erős honvédségre, és "érzem katonáim bizalmát és támogatását" egy korszerű honvédség létrehozására.

Számolni kell az információs, kíberhadviseléssel és a terrorfenyegetettség erősödésével, valamint az újra kiéleződő ukrán háborús helyzettel. Ezeket a "Zrínyi 2026" tízéves fejlesztési tervvel és ahhoz kapcsolódó költségvetési forrásokkal akarja biztosítani Benkő, aki az európai példáktól és trendektől eltérően katonaként, a honvédségből lesz miniszter. Javítani kell a laktanyákat, leginkább a lakhatás minősége terén, itt elmaradások vannak.

A Zrinyi 2026 szerinte átfogó program, a honvédelem minden részére kiterjed, és megfelelően megújítja majd azt. Benkő hangsúlyozta, hogy a haza szolgálata pártpolitikától függelten, nemzeti ügy, és a bizottság minden tagjától segítő hozzáállást kért.

A kérdések sorát Vadai Ágnes nyitotta, a DK-ból arra kíváncsi, mi lesz az önkéntes tartalékos rendszerrel, amit állítólag korménybiztos fog irányítani. Mi lesz ezen túl a létszámhiánnyal, amiről bevezetőjében nem beszélt Benkő. És hogyan tervezi a helikopterbeszerzéseket, ami Vadai szerint alapkérdés. Milyen konkrét tervei vannak a kíbervédelmi téren? Tényleg Németh Szilárd lesz az államtitkára? Ha igen, a katonai titkosszolgálatok majd a Soros-zsoldosokat fogják figyelni? Hogy értékeli Orbán Viktor miskolci szavait, amikor a magyar romákat migránsproblémánk nevezte, és hogy áll ezekhez úgy, hogy a honvédségben van romáknak szóló ösztöndíjprogram.

Demeter Márta követkzik az LMP-ből, aki a civil kontrollról kérdezi a miniszterjelöltet. Felhívja a figyelmet, hogy a Zrínyi 2026 részletes lebontását senki nem látta még. Mennyire lesz együttműködő az iratbetekintés és a minősített adatok terén, ami az előzőekben nem ment zökkenőmentesen? 2022-ig milyen erőforrásokra számít? A beszerzésekről mennyire tájékoztatja a bizottságot majd, az előző ciklusban rendre jöttek a felmentések a közbeszerzések alól? Hogy tervezi feltölteni a hiányokkal teli szerződéses állományt? Az új vezérkari főnöki jelölt, Korom Ferenc kinek a jelöltje?

Németh Zsolt (Fidesz) következik hozzászólásával. Azt szeretné tudni, hogy mik a legfontosabb tapasztalatai a magyar katonai vezetők külföldi szolgálatának, és szerinte lehetséges-e, hogy 2024-re hozni tudjuk a NATO-vállalásunkat a védelmi költségek kapcsán?

Az MSZP-s Harangozó Tamás arról eszél, hogy 1990 óta nem volt katonai vezető a minisztérium élén, előtte viszont csakis az. A minisztert a miniszterelnök megkerülheti, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat utasíthatja, és elég, ha erről később tájékoztatja miniszterét – erről mit gondol Benkő?

Kocsis Máté bizottsági elnök megjegyzi, hogy a NATO- és EU-védelmi miniszterek egyharmada aktív katonai vezetőségből váltott át miniszterei posztra, amire ellenzéki bizottsági tagok közül érkezik a "nem igaz" megjegyzés, Kocsis azonban kitart állítása mellett.

Mirkóczki Ádám a Jobbikból arról kérdez, mi lesz a laktanyákkal, mert mennek tönkre azok, amiket nem használnak. Szerinte önkormányzatok ávennének többet is, de mintha politikai szándék nem lenne erre.

Benkő civilben © MTI / Kovács Attila

Benkő a kérdések begyűjtése után válaszol csak. Megismétli, hogy erős, ütőképes honvédséget kell létrehozni, aktív, szerződéses és tartalékos haderővel. Az önkéntes tartalékos rendszer egy lehetőség a volt katonáknak, ha szolgálatba szeretnének állni. Most is létezik a korkedvezménys nyugdíj a katonáknak, öt évvel korábban kérelmezhetik a civilekhez képest.

Nem kerül ki az önkéntes tartalékosi rendszer a minisztérium hatásköréből, erről Benkő nem hallott. A civil kontrollt is hibáztatja, hogy mindent fejleszteni kell a Zrínyi 2026 keretében, szavai alapján a honvédség nincs jó bőrben. A helikopter-beszerzésre azt mondja: többfunkciós gépekre van szükség, szeptemberben újraindul a hazai pilótaképzés, mert "ezt is sikerült megszüntetni". Nem beszélhet a nyilvánosság előtt konkrétan a kibervédelmi terveiről, de megvannak ennek a formái.

A civil miniszter kérdését túldimenzionáltnak érzi. Németh Szilárd parlamenti államtitkári jelöltet viszont éppen azért fogadja el Benkő, mert ő politikus. A távozó vezérkari főnök kiemeli, hogy soha nem kapott megbízást Soros-zsoldosok vizsgálatára. A katonai titkosszolgálatok irányítása pedig a honvédelmi tárcánál marad.

Szerint mindig is fontos volt a "cigányság helyzetének a rendezése" és ennek segítése, és ez a szándék megmarad. Mi az a civil kontroll, kezdi meg a választ Demeter Mártának. Hol van a határ? Mirt feltételezzük, hogy egy volt katona nem tudja ellátni a megfelelő kontrollt? Ezt több ember is ellátja a minisztérium fölött, a miniszterelnök is civil kontrollt lát el Benkő olvasata szerint.

2008 óta nincs laktanyarekonstrukció, ez gond. A Zrínyi 2026-nak vannak eredményei, még ha több is kéne. Ő a konstruktívitásnak és korrektségnek a híve, ennek alapján áll – amíg korrektséget tapasztal, korrekt marad. A létszámhiány kérdése: ez mindenhol probléma szerte Európában, "és nálunk is nagy a hiány", de 80 százalékon felül van a létszámadat. 2016 óta növekedik a haderő létszáma, és növekedni is fog a minisztersége alatt.

Korom Ferenc az ő jelöltje a vezérkari főnöki posztra, ez nincs megtiltva törvényileg. Némethn Zsoltnak ezt követően azt sorolja, hol melyik nemzetközi missziót vezetik magyar tábornokok, és 2024-re szerinte igenis el fogjuk érni a 2 százalékos GDP-arányos védelmi költési arányt, és ezt meg is tartjuk. Lehet, ez lesz Benkő "két hét alatt rendet teszünk" mondata, amit Pintér Sándor mondott 2010-ben, és azután folyton a fejére olvasták?

Önálló magyar honvédséget akar létrehozni, amely képes a térségben önállóan helytállni, mondja el újra. Mirkóczkinak annyit mond, a laktanyák állami kézben vannak, nem a honvédségnél, még csak nem is kezelik őket, a Nemzeti Vagyonkezelő teszi ezt. A Harangozó-féle kérdésre, hogy a miniszterelnök kinevezhet és létrehozhat egy szervet a Honvédelmi Minisztériumon belül, megkerülheti őt, azt mondja, ez a Belügyminisztériumtól érkező kérés volt, egyelőre nem akar élni vele a Pintér-féle minisztérium.

A Honvédkórházban kiegyenlítik a bérfejlesztést, kicserélték az elromlott mammográfiás készüléket, és bővítették a sürgősségi osztályon a vizságlók számát 2-ről 4-re. Szégyen, hogy a honvédség ki kell adja külsősöknek a katonák szállítását, mert nincs elég járműve erre. Tisztában van az orosz információs és titkosszolgálati fenyegetettség mértékével.

Harangozó Tamás fülét is megütötte az "alapokról kell felépíteni a magyar honvédséget" félmondat, megkéri Benkőt, értékelje az Orbán-kormány eddigi ténykedését e téren. Új célok, új kihívások vannak, ezért kell mindent az alapoknál kezdve felépíteni, magyarázza mondatát Benkő. Ezzel lezárul a vita, Benkő miniszterségét a honvédelmi bizottság 6-2, a nemzetbiztonsági 4-2 arányban támogatja. Benkő pedig kéri Áder jánost, hogy mentse fel vezérkari főnöki pozíciójából.