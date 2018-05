Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","shortLead":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","id":"20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f7bce-3dbd-424b-98e2-f04a6f2f0924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","timestamp":"2018. május. 14. 15:02","title":"Iskolát, óvodát kell építeni a Paks II.-t építő oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját az isztambuli Atatürk nemzetközi repülőtéren.","shortLead":"Mint kés a vajat, úgy vágta le az Asiana Airlines repülője a Turkish Airlines gépe farokrészének egy darabját...","id":"20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295bf040-3500-4fc6-a5f5-2edc0525cfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028c7b93-9193-4b32-a771-84f3ec1f7b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_isztambuli_repuloter_baleset_asiana_turkish_farokresz_video","timestamp":"2018. május. 14. 00:03","title":"Videó: összeütközött két repülőgép Isztambulban, az egyik Airbus levágott a másikból egy jókora darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Tudományegyetem megállapodást kötött egy nyugdíjas szövetkezettel: innovatív módszertant alkalmazva kutatják majd az összefüggést a foglalkoztatás és az egészségi állapot között.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem megállapodást kötött egy nyugdíjas szövetkezettel: innovatív módszertant alkalmazva kutatják...","id":"20180513_dolgozo_nyugdijasokon_vizsgalnak_a_munka_negativ_hatasait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c64068-4133-462d-b60c-d60d3d6a82ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dolgozo_nyugdijasokon_vizsgalnak_a_munka_negativ_hatasait","timestamp":"2018. május. 13. 13:16","title":"Dolgozó nyugdíjasokon vizsgálnák a munka negatív hatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn, rosszabb esetben pedig soha nem jut el a készülékekre. Nyomásgyakorlással igyekszik rákényszeríteni a gyártókat arra, hogy változtassanak szokásaikon és sokkal gyakrabban adjanak ki hibajavítást tartalmazó csomagokat.","shortLead":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn...","id":"20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e940de-5f97-4cff-98cf-fb6e068ddebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","timestamp":"2018. május. 13. 11:03","title":"Androidos telefonja van? Jó eséllyel önt is érinti a változás, amellyel a gyártók közé csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","shortLead":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","id":"20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68692718-8963-4207-b524-0098ff3d3e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Ma nem fog időben hazaérni a Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","shortLead":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","id":"20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399bfa7-2286-42d0-b586-015cda95e58d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","timestamp":"2018. május. 14. 15:16","title":"Furcsa alkotmánybírósági ügy: egy börtön tett panaszt a belügyminiszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34324d09-2ea7-42d7-bef7-37e0a4b9770c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11 éves Ryleigh Taylor épp a Douglas-tó partján sétálgatott, amikor figyelmes lett egy különleges kőre. Szerencsére nem kacsázni kezdett vele.","shortLead":"A 11 éves Ryleigh Taylor épp a Douglas-tó partján sétálgatott, amikor figyelmes lett egy különleges kőre. Szerencsére...","id":"20180514_trilobita_fosszilia_tennessee_kovulet_paleontologia_osallat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34324d09-2ea7-42d7-bef7-37e0a4b9770c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cabf31-9c93-445d-a032-4d53d0282166","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_trilobita_fosszilia_tennessee_kovulet_paleontologia_osallat","timestamp":"2018. május. 14. 06:03","title":"Egy 11 éves lány 475 millió éves fosszíliát talált egy tó partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ujabb_halalos_keseles_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9ba88-ca81-4ee8-8cf7-5ac551ce4559","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Ujabb_halalos_keseles_Parizsban","timestamp":"2018. május. 12. 22:10","title":"Újabb halálos késelés Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]