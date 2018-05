Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f47b87-faff-4eb2-bd9f-d617d13ce4fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nagy értékű körözött autót foglaltak le a magyar rendőrök Röszkén. A kölcsönzött személygépkocsikat a német hatóságok keresték.","shortLead":"Három nagy értékű körözött autót foglaltak le a magyar rendőrök Röszkén. A kölcsönzött személygépkocsikat a német...","id":"20180514_bmw_volkswagen_passat_volkswagen_golf_lopott_auto_roszke_autolopas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f47b87-faff-4eb2-bd9f-d617d13ce4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cfa150-ff7d-40b5-b3b0-3059514c765e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_bmw_volkswagen_passat_volkswagen_golf_lopott_auto_roszke_autolopas","timestamp":"2018. május. 14. 00:31","title":"Röszkéig jutottak az autótolvajok, a rendőrök rögtön kiszúrták a drága kocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.","shortLead":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22...","id":"201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0f508-1add-478c-bd62-b2ad84c93550","keywords":null,"link":"/tudomany/201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","timestamp":"2018. május. 12. 19:03","title":"Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ujabb_halalos_keseles_Parizsban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9ba88-ca81-4ee8-8cf7-5ac551ce4559","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Ujabb_halalos_keseles_Parizsban","timestamp":"2018. május. 12. 22:10","title":"Újabb halálos késelés Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","shortLead":"Szépen összecsókolózott a McLaren 720S és az Audi R8, a fedélzeti kamera pedig rögzítette az esetet.","id":"20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb73b52-64cf-4ea4-8d95-221178b7c7b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c98b508-5a19-4098-83f2-260374615646","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_baleset_mclaren_720s_audi_r8_video","timestamp":"2018. május. 14. 04:01","title":"Így néz ki az első sorból egy 130 millió forintos baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek között az iraki keresztény lakosságnak az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által lerombolt otthonai, templomai és középületei újjáépítésére fordítják.","shortLead":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek...","id":"20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9d600-03ef-4a06-89df-58db3c829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","timestamp":"2018. május. 13. 14:28","title":"220 milliót ért meg valakinek Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő elhunyt, a koncertek folytatódtak.\r

","shortLead":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő...","id":"20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f0012-15dc-4887-b10b-8f36b667b04a","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","timestamp":"2018. május. 13. 13:40","title":"Gyógyíthatatlan betegeknek tart koncerteket ez a különleges zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","shortLead":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","id":"20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae9562-009e-476a-bdda-21f01f14c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","timestamp":"2018. május. 13. 15:30","title":"Nincs magyar sérültje a párizsi terrortámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]