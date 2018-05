Újabb három embert vettek őrizetbe hétfő hajnalban a NAV nyomozói a Czeglédy-ügyben, köztük Czeglédy Pétert, Czeglédy Csaba testvérét is - írja a kormányközeli Pesti Srácok alapján a 24.hu. A Pesti Srácok szerint mindhárom őrizetbe vettet azzal gyanúsítják, hogy a tagjai voltak a különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalást szervező bűnszervezetnek.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között a diákmunka-közvetítéssel foglalkozó cégei 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba korábban az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt színeiben volt szombathelyi önkormányzati képviselő, de ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Lassan egy éve van előzetes letartóztatásban, bár amikor úgy volt, hogy indul a választáson, akkor mentelmi jogot kapott, ám ezt egy nap után fel is függesztették. Czeglédy végül visszalépett a választáson indulástól, és előzetes letartóztatása miatt valószínűleg elveszíti szombathelyi önkormányzati képviselői mandátumát is. Czeglédy szerint azért tartják előzetesben, mert sokaknak az útjában volt, és mert azt akarják, hogy terhelő vallomást tegyen más politikusokra.