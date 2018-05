Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","shortLead":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","id":"20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237ef4cf-abd3-4858-ba69-7eb4c8e83732","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","timestamp":"2018. május. 14. 05:42","title":"Durva eső és homokvihar Indiában: legalább 41 halott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","shortLead":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. Itt olvashatja percről percre tudósításunkat a döntőről.","id":"20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdae67-8ea7-41f5-b563-2041856cf3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Meddig_juthat_el_az_AWS_Az_Eurovizios_Dalfesztival_dontoje_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 12. 20:45","title":"Izrael nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb261c-4790-47d2-bbc3-83c35197be30","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","timestamp":"2018. május. 13. 17:02","title":"Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon, melynek célja, hogy a Google Térkép naprakész legyen. A Google autói május 16-án indulnak el a magyarországi utakon, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, valamint, hogy a meglévő helyszínekről készített felvételeket frissítsék.","shortLead":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon...","id":"20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a456d2-1e9b-47bb-94cf-77f2fe33637c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","timestamp":"2018. május. 14. 11:03","title":"Frissül a Google Street View Magyarországon, mutatjuk a városok listáját, hogy merre megy majd az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb34c799-a041-4b57-924a-65ff047a08cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére készül a Győri Audi ETO KC, amelynek a fináléba jutásért a CSM Bucurestit kellett legyőznie a budapesti négyes döntőben. A román csapat két éve hetesekkel verte Görbicz Anitáékat, és nyert, ezért vettek most elégtételt a zöld-fehérek. ","shortLead":"Negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére készül a Győri Audi ETO KC, amelynek a fináléba jutásért a CSM Bucurestit kellett...","id":"20180512_bl_dontoert_harcolnak_a_gyori_kezisek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb34c799-a041-4b57-924a-65ff047a08cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa89c5e-a7b5-48df-8544-c7faef8fc356","keywords":null,"link":"/sport/20180512_bl_dontoert_harcolnak_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Kiharcolták a győri kézilabdázók a BL-döntőbe jutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","shortLead":"A Nébih közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy vélhetően szándékos károkozásról érkezett bejelentés.","id":"20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3644e8a5-3698-4546-a2bc-e1d872d0c356","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Vigyazzon_vasarlasnal_Valaki_beszennyezte_a_csomagolt_elelmiszereket","timestamp":"2018. május. 12. 17:25","title":"Vigyázzon vásárlásnál! Valaki szennyezi az UHT tejeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Róna Dániel","category":"itthon","description":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","shortLead":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","id":"20180514_A_Vonatervek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25fd544-3ce8-42f3-90b9-dd95797ec97a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_A_Vonatervek","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"A Vona-terv(ek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]