[{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","shortLead":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","id":"20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43446996-d0c2-44df-99cb-69058a06e5ca","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","timestamp":"2018. május. 13. 19:59","title":"Megvédte címét a Győr a kézilabda-BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","shortLead":"Egyetemeken, középiskolákban, sőt általános iskolákban is keresik a hiányzó húszezer tartalékos katonát.","id":"20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90632666-5e10-4c5d-84b5-46e0550ce9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa91fe3a-ee84-4603-9aaf-1c8daa04cb39","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Mar_az_iskolakban_is_toboroz_tartalekosokat_a_Honvedseg","timestamp":"2018. május. 12. 11:27","title":"Már az iskolákban is toboroz tartalékosokat a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d69311-540c-4000-a879-bd2691cbadc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS pedig a 21. helyen végzett. 