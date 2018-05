Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört a pilótafülke egyik szélvédője. Több alkatrész kirepült a gépből, a személyzet két tagja megsérült.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört...","id":"20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3ea53-7ead-48b3-88d6-3e0b160b25d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","timestamp":"2018. május. 15. 10:33","title":"9800 méter magasan repült az utasszállító gép, amikor egyszer csak kirobbant az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","shortLead":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","id":"20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc76716-316b-48c5-bb31-714ce51faa80","keywords":null,"link":"/elet/20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","timestamp":"2018. május. 14. 14:25","title":"Az emelőkosaras lánykérésnek nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely valójában egy úszó atomerőmű. Kettő, egyenként 35 megawattos reaktorral van felszerelve. A környezetvédők a veszélyekre, az atomlobbi a lehetőségekre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A szentpétervári kikötőből hosszú útra indult a Lomonoszov akadémikus nevét viselő különleges, 144 méteres hajó, amely...","id":"20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9242c11-bffd-4d08-a5e0-41611ca62924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Lebego_Csernobil_vagy_forradalmi_ujitas_Uton_az_elso_orosz_uszo_atomeromu","timestamp":"2018. május. 15. 10:20","title":"„Lebegő Csernobil” vagy forradalmi újítás? Úton az első orosz úszó atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az űrből valószínűleg nem lehet a rossznak minősíthető fényképet készíteni a Földről. Ha nincs is igazunk, Anton Skaplerovnak nem sikerült megcáfolnia a tételt.","shortLead":"Az űrből valószínűleg nem lehet a rossznak minősíthető fényképet készíteni a Földről. Ha nincs is igazunk, Anton...","id":"20180514_nemzetkozi_urallomas_iss_ablaka_foto_fold_hold","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4e4432-f883-45b5-8670-20af3d49e923","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_nemzetkozi_urallomas_iss_ablaka_foto_fold_hold","timestamp":"2018. május. 14. 14:03","title":"Gyönyörű fotót lőtt a Földről és a Holdról a Nemzetközi Űrállomás parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását, amelyen ott lehet az iPhone X divatot teremtő szenzorszigete is.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását...","id":"20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4647bec5-ee7f-4d46-8e4a-a880862a6ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","timestamp":"2018. május. 15. 11:03","title":"Új olcsó iPhone jöhet, és mindenképpen lesznek, akik nagyon meg fognak lepődni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé teszik a fizetős YouTube egyik leghasznosabb funkcióját. Ez az, amelyre mindenki évek óta vágyik: ingyenes lesz a háttérből szóló YouTube, a kép a képben funkció.","shortLead":"Hamarosan minden felhasználó számára elérhetővé teszik a fizetős YouTube egyik leghasznosabb funkcióját. Ez az, amelyre...","id":"20180514_youtube_mobilos_alkalmazas_kep_a_kepben_funkcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd61d38-b3d8-465f-8bc8-2abe7cfd9fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_youtube_mobilos_alkalmazas_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2018. május. 14. 08:03","title":"Igazi álomfunkció jön a telefonos YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]