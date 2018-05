Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik termesztése az ország egyik fő bevételi forrása. De a környezeti károk is jelentősek.","shortLead":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik...","id":"201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c00372-7075-444b-9381-18a7ca77b626","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","timestamp":"2018. május. 13. 12:30","title":"A szép ballagási és anyák napi csokraink már Afrikából érkeznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog lemondani a dohányzásról. ","shortLead":"Ha erre a zöldes-barnás színre festik a cigis dobozokat, akkor az ausztrál kormány reményei szerint, több ember fog...","id":"20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6eb2c8-3b5a-4a95-b7d1-1ce6b2a76516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71affb4e-d196-4c31-bf8c-b2926403a052","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_A_vilag_legrondabb_szinevel_szoktatnak_le_az_embereket_a_dohanyzasrol","timestamp":"2018. május. 13. 19:55","title":"A világ legrondább színével szoktatnák le az embereket a dohányzásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","shortLead":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","id":"20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399bfa7-2286-42d0-b586-015cda95e58d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","timestamp":"2018. május. 14. 15:16","title":"Furcsa alkotmánybírósági ügy: egy börtön tett panaszt a belügyminiszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok egymás közt dönthettek.","shortLead":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok...","id":"20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67fdb10-6aa7-40cc-b130-c8cf57d5fce7","keywords":null,"link":"/sport/20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 14. 08:28","title":"Győzelmi tánccal ünnepelték a BL-címvédést a győri kézisek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7e07d3-0c62-4967-a5db-f8bedc6b32aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SeaBubbles nevű vízitaxi mostanra nyerte el végső formáját, amit az avatatlan szemek könnyen összetéveszthetnek egy vízbe esett autóval.","shortLead":"A SeaBubbles nevű vízitaxi mostanra nyerte el végső formáját, amit az avatatlan szemek könnyen összetéveszthetnek...","id":"20180514_sea_bubbles_vizitaxi_kozlekedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7e07d3-0c62-4967-a5db-f8bedc6b32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af98992-8c0c-4be0-97aa-37e5d364f126","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_sea_bubbles_vizitaxi_kozlekedes","timestamp":"2018. május. 14. 14:21","title":"Csináltak egy futurisztikus taxit, amit simán összekevernénk egy vízbe esett autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek nyugodtan dolgozhat a helyi önkormányzatnak, a Pharaon-ügyben mi mutattuk meg a világnak, mi a kockázat. És mi lenne a gond a diáktüntetők úttesten sétálás ürügyén kapott szabálysértési eljárásaival? \"A közlekedést a KRESZ szabályozza\". A parlamentben mutatkozó, a TEK szerint terrorfenyegetettséget jelentő Zaid Naffáról pedig annyit mondott: ő aztán nem fél tőle.\r

","shortLead":"Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek...","id":"20180514_Pinter_Sandor_a_Pharonugy_sikertortenet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2b283-c6e0-4333-914d-6b5730d152e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Pinter_Sandor_a_Pharonugy_sikertortenet","timestamp":"2018. május. 14. 16:36","title":"Pintér Sándor: a Pharaon-ügy sikertörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7a4be7-2f6f-4a80-b223-d6b8afd56638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berengaria nevű óceánjáró kormánylapjátjával körülbelül 453 km-t kellett megtenni az utakon, hogy Southamtponba jusson a rakomány.","shortLead":"A Berengaria nevű óceánjáró kormánylapjátjával körülbelül 453 km-t kellett megtenni az utakon, hogy Southamtponba...","id":"20180515_tulmeretes_szallitmany_retro_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7a4be7-2f6f-4a80-b223-d6b8afd56638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff789e-f062-45ad-b6c3-a02482ec4758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_tulmeretes_szallitmany_retro_video","timestamp":"2018. május. 15. 10:21","title":"Zseniális retro videó: így szállították az 53 tonnás túlméretes szállítmányt 1932-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes-gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, az árbevétel ugyancsak több mint 4 százalékkal, 3,6 milliárd euróra emelkedett – mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója hétfőn Budapesten.","shortLead":"A tavalyi volt a kecskeméti Mercedes-gyár eddigi legjobb éve: több mint 190 ezer autót gyártottak az üzemben, 4,1...","id":"20180515_mercedes_gyar_kecskemet_termeles_eladas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16a9611-fcb5-400f-a2d3-372204d5f1ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_mercedes_gyar_kecskemet_termeles_eladas","timestamp":"2018. május. 15. 11:26","title":"Új rekord született: soha nem gyártottak még ennyi Mercedest Kecskeméten, mint 2017-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]