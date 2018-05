Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és korrekt kis ugratókkal teletűzdelt úttalan utakon. Már-már földöntúli élményben volt részünk egy elképesztő versenyautóban. ","shortLead":"Van az a tempó, ami még tükörsima aszfalton is félelmetes tud lenni, nemhogy öklömnyi kövekkel, méretes kátyúkkal és...","id":"20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c197ba3d-755b-4c5d-8caa-133c1c9f19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db255c30-4703-414b-b124-b813f0ad64e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_opel_crossland_x_suv_divatterepjaro_szalay_balazs_versenyauto_dakar_terepjaro_mokka_v8","timestamp":"2018. május. 13. 17:30","title":"Nem autópályán, terepen repesztettünk 160-nal – egy magyar Opellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott gépével a tengerbe – állítják a 2014-es rejtélyes gépeltűnést vizsgáló szakértők. A gyilkosság-öngyilkosságban a Malaysia Airlines Boeing 777-esén tartózkodó 239 ember mindegyike meghalt.","shortLead":"A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó maláj utasszállító pilótája szándékosan kerülte ki a radarokat, s akarattal csapódott...","id":"20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445f72fb-5aa5-495e-9b53-aed392036524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6aa692-ef10-4cdf-8a97-58f612ed25c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Ongyilkossagot_elkoveto_pilota_zuhantathatta_le_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 15. 16:05","title":"Öngyilkos pilóta vihette halálba a maláj utasszállító utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78153781-4c91-4130-8e49-a2d22ebc99f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","timestamp":"2018. május. 15. 14:41","title":"Reszkessetek, közpénzbubusok, itt az Átlátszó közpénzkutató csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Veszélybe került a hódmezővásárhelyi önkormányzat működése amiatt, hogy Márki-Zay Péter polgármester nem a településsel, hanem országos politikai kérdésekkel foglalkozik – jelentette ki Hegedűs Zoltán fideszes önkormányzati képviselő, aki úgy tudja, a bizonytalan politikai helyzet miatt egy komoly befektető elhagyhatja Hódmezővásárhelyt, amivel százötven új munkahelyet veszítenének el.","shortLead":"Veszélybe került a hódmezővásárhelyi önkormányzat működése amiatt, hogy Márki-Zay Péter polgármester nem...","id":"20180514_MarkiZay_fideszes_ellenlabasa_a_Magyar_Idoknek_a_polgarmester_magara_hagyta_a_varost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e868d92-a49d-48ca-b175-c5e68e54e135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a1e6b-e24c-40e7-bb1a-a5882cddcbc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_MarkiZay_fideszes_ellenlabasa_a_Magyar_Idoknek_a_polgarmester_magara_hagyta_a_varost","timestamp":"2018. május. 14. 17:11","title":"Márki-Zay fideszes ellenlábasa a Magyar Időknek: a polgármester magára hagyta a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelölti meghallgatása a Himusz éneklévésel kezdődött, és a Székely himusszal zárult a Nemzeti Összetartozás Bizottságában, ahol a jobbikos Szávay István szabadkozott, amiért frakciófegyelem miatt nem szavazta meg a miniszterjelöltet. ","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelölti meghallgatása a Himusz éneklévésel kezdődött, és a Székely himusszal...","id":"20180514_Semjen_konnyitenek_a_levelszavazas_feltetelein","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd675e7f-3fde-4cb2-a2fe-8314313435a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Semjen_konnyitenek_a_levelszavazas_feltetelein","timestamp":"2018. május. 14. 16:33","title":"Semjén: Könnyítenek a levélszavazás feltételein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló fal mindkét oldalán újabb összecsapásokra számítanak, bár valószínű, hogy az összecsapások hevessége nem éri el a hétfőiekét. A hangulatot jellemzi, hogy Gilád Erdan izraeli belbiztonsági miniszter szerint a tüntetések leállítása érdekében fel kell újítani az övezetet irányító, iszlamista Hamász vezetői ellen a likvidálások politikáját. Az Izraeli hadsereg kedden több Hamász-célpontot is támadott, már Ciszjordániában is palesztin tiltakozások kezdődtek.","shortLead":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló...","id":"20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ed8b17-9eb8-4196-8735-0f4f2c64a6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","timestamp":"2018. május. 15. 14:49","title":"Feszült a helyzet Gázában a vérfürdő után, a palesztinok már Ciszjordániában is tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","shortLead":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","id":"20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feba45ae-8830-4765-8a5e-c21ed6cc85b0","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","timestamp":"2018. május. 14. 08:59","title":"Gyerekcsinálásra buzdít az Origo, de még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12eedb1-948c-4d40-b300-9a8ebe7e375a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendre panaszkodnak az ihatatlan ivóvízre azokon a településeken, ahol az arzéntől „tisztították” meg a vezetékes vizet új technológiákkal, uniós százmilliókból. Most Orosházán verte ki a biztosítékot a büdös víz.","shortLead":"Rendre panaszkodnak az ihatatlan ivóvízre azokon a településeken, ahol az arzéntől „tisztították” meg a vezetékes vizet...","id":"20180514_Most_eppen_Oroshazan_ihatatlan_a_viz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12eedb1-948c-4d40-b300-9a8ebe7e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105cf168-4580-441b-924c-ff48a75f239c","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Most_eppen_Oroshazan_ihatatlan_a_viz","timestamp":"2018. május. 14. 15:00","title":"Most éppen Orosházán ihatatlan a büdös csapvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]