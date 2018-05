Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedévben 4,7 százalékkal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Az első negyedévben 4,7 százalékkal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest.","id":"20180515_Meglepoen_nagyot_nott_a_magyar_gazdasag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff336bc-913c-42db-9415-05e3f22e5790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Meglepoen_nagyot_nott_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. május. 15. 09:45","title":"Meglepően nagyot nőtt a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át csökkent a GDP-arányos védelmi költség.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át...","id":"20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fb81e6-e9cf-4bc3-a8be-32b4ca78ab93","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","timestamp":"2018. május. 15. 12:07","title":"Simicskó bírálta azokat, akik lezüllesztették a Magyar Honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy tavalyi baleset miatt kell most felelnie egy fafeldolgozó két vezető beosztású dolgozójának Szolnokon. Akár felfüggesztett börtönt is kaphatnak.","shortLead":"Egy tavalyi baleset miatt kell most felelnie egy fafeldolgozó két vezető beosztású dolgozójának Szolnokon. Akár...","id":"20180514_Hagytak_hogy_bedaralja_a_gep_a_munkast_mehetnek_a_birosagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d42a4d-455f-4bd5-b038-bf4349efb51c","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Hagytak_hogy_bedaralja_a_gep_a_munkast_mehetnek_a_birosagra","timestamp":"2018. május. 14. 14:12","title":"Hagyták, hogy bedarálja a gép a munkást, mehetnek a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","shortLead":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","id":"20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed39ae7f-604a-4757-b28a-56b4abb9c966","keywords":null,"link":"/sport/20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","timestamp":"2018. május. 14. 17:55","title":"Börtönbe mehet a szurkoló, aki egy Fradi-meccs közben a pályára ugrott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","id":"20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289c0db-29a7-4e47-bb53-11aea813a891","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","timestamp":"2018. május. 14. 12:46","title":"Egyetlen jelölt mögé áll be a baloldal Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397540cc-6231-4e54-b8ad-ce2e789f65ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Kristen_Stewart_magasrol_tesz_a_cannesi_szabalyokra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=397540cc-6231-4e54-b8ad-ce2e789f65ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54bb043-7fd8-4126-8290-44fd681ec7e2","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Kristen_Stewart_magasrol_tesz_a_cannesi_szabalyokra","timestamp":"2018. május. 15. 09:10","title":"Kristen Stewart magasról tesz a cannes-i szabályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f47b87-faff-4eb2-bd9f-d617d13ce4fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nagy értékű körözött autót foglaltak le a magyar rendőrök Röszkén. A kölcsönzött személygépkocsikat a német hatóságok keresték.","shortLead":"Három nagy értékű körözött autót foglaltak le a magyar rendőrök Röszkén. A kölcsönzött személygépkocsikat a német...","id":"20180514_bmw_volkswagen_passat_volkswagen_golf_lopott_auto_roszke_autolopas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f47b87-faff-4eb2-bd9f-d617d13ce4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cfa150-ff7d-40b5-b3b0-3059514c765e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_bmw_volkswagen_passat_volkswagen_golf_lopott_auto_roszke_autolopas","timestamp":"2018. május. 14. 00:31","title":"Röszkéig jutottak az autótolvajok, a rendőrök rögtön kiszúrták a drága kocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070561ab-832c-4ff8-a49e-39efd1188a1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a hollywoodi fizetések egyik komoly problémájára világított rá Cannes-ban.","shortLead":"A színésznő a hollywoodi fizetések egyik komoly problémájára világított rá Cannes-ban.","id":"20180514_Salma_Hayek_A_ferfiak_szokjanak_hozza_a_kevesebb_fizetesert_a_nok_kedveert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070561ab-832c-4ff8-a49e-39efd1188a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8883fdc-f46c-4ed7-9c3f-a8e46d5f345f","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Salma_Hayek_A_ferfiak_szokjanak_hozza_a_kevesebb_fizetesert_a_nok_kedveert","timestamp":"2018. május. 14. 13:20","title":"Salma Hayek: A férfiak szokjanak hozzá a kevesebb fizetéshez a nők kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]