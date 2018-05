Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39a8410e-ec16-45e2-ad0f-80322979cdb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180514_Dronvideon_a_hawaii_vulkan_megkovult_lavaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39a8410e-ec16-45e2-ad0f-80322979cdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85699c22-49f0-45c2-a45b-b9d9731d6e96","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Dronvideon_a_hawaii_vulkan_megkovult_lavaja","timestamp":"2018. május. 14. 16:35","title":"Drónvideón a hawaii vulkán megkövült lávája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénz nagyon rég nem ült le egy asztalhoz.","shortLead":"Ennyi pénz nagyon rég nem ült le egy asztalhoz.","id":"20180515_Meszaros_Lorinc_Tiborcz_Istvannal_talalkozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08049f-cf2e-4ec6-9dfb-c045ac0c3c0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Meszaros_Lorinc_Tiborcz_Istvannal_talalkozott","timestamp":"2018. május. 15. 12:27","title":"Mészáros Lőrinc Tiborcz Istvánnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","shortLead":"A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója, Sárosi Gábor hetek óta szervezte az akciót. ","id":"20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d36b945-0b1f-4dc3-8049-a5b2f36997b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc76716-316b-48c5-bb31-714ce51faa80","keywords":null,"link":"/elet/20180514_nyiregyhazi_tuzolto_leanykeres","timestamp":"2018. május. 14. 14:25","title":"Az emelőkosaras lánykérésnek nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint Magyarország ezektől folyamatosan távolodik, és ezáltal egyre inkább elszigetelődik. ","shortLead":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint...","id":"20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e8de1e-01de-4bf7-93f0-db2c903faa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","timestamp":"2018. május. 15. 11:22","title":"A női egyenjogúság szempontjából is kritizálja Magyarországot az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek között az iraki keresztény lakosságnak az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet által lerombolt otthonai, templomai és középületei újjáépítésére fordítják.","shortLead":"Ferenc pápa ajándékba kapott Lamborghinije 715 ezer euróért kelt el a Sotheby's monacói árverésen, a bevételt egyebek...","id":"20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1173863f-2cbe-4fd5-9321-a6353056bbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f9d600-03ef-4a06-89df-58db3c829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_220_milliot_ert_meg_valakinek_Ferenc_papa_galambfeher_Lamborghinije","timestamp":"2018. május. 13. 14:28","title":"220 milliót ért meg valakinek Ferenc pápa galambfehér Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73aba9a7-84f0-4659-9890-273afd590335","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyárias tavasz miatt szinte az egész országban sok a szúnyog, negyedik hete gyérítik a vérszívókat, a héten több mint 65 ezer hektáron, ha az időjárás engedi.","shortLead":"A nyárias tavasz miatt szinte az egész országban sok a szúnyog, negyedik hete gyérítik a vérszívókat, a héten több mint...","id":"20180514_csuszhat_a_heten_a_szunyogirtas_ha_tenyleg_vihar_jon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73aba9a7-84f0-4659-9890-273afd590335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a81dbd5-dd1d-4fc7-889d-756d00a3e3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_csuszhat_a_heten_a_szunyogirtas_ha_tenyleg_vihar_jon","timestamp":"2018. május. 14. 12:28","title":"Csúszhat a héten a szúnyogirtás, ha tényleg vihar jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe, s arra számítunk, hogy Európában is beindul ez a folyamat: arról beszélnek, hogy hamarosan Csehország, s talán Lengyelország is követi majd az USA példáját – mondta a hvg.hu-nak Arye Mekel, a Begin-Szadat Stratégiai Tanulmányok Központ nevű intézet vezető kutatója. Izrael egykori helyettes ENSZ-nagykövete szerint a hétfőn kitört palesztin-izraeli összetűzések hevessége napokon belül alábbhagy. ","shortLead":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból...","id":"20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d512a98-975e-4e77-8aa4-d079a3d4cd81","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 15. 13:13","title":"Sorra jöhetnek a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]