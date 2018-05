Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére vasárnap este tartandó külügyminisztériumi fogadáson, amelyet a legtöbb EU-nagykövet várhatóan bojkottál. ","shortLead":"Magyarország is részt vesz az amerikai nagykövetség hétfőre tervezett Jeruzsálembe költöztetésének tiszteletére...","id":"20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20e36a-c198-42c7-865f-83066d01abee","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_A_magyar_nagykovet_Trump_lanyaval_es_vejevel_egyutt_vesz_reszt_a_jeruzsalemi_nagykovetseg_fogadasan","timestamp":"2018. május. 13. 19:04","title":"A magyar nagykövet Trump lányával és vejével együtt vesz részt a jeruzsálemi nagykövetség fogadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","shortLead":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","id":"20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86535-141e-4277-9ccf-503d3b4f2c59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","timestamp":"2018. május. 14. 10:21","title":"639 lóerős lett az Aston Martin szemrevaló V12-es új csúcsmodellje, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3438812-155d-4e79-b879-ad9651ea8d2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A férfi, aki felrohant a brit versenyző, SuRie előadása közben a színpadra, és kirántotta az énekesnő kezéből a mikrofont, vélhetően ugyanaz a Jimmy Jump, aki rendszeresen zavar meg hasonló szórakoztató és sporteseményeket, és már a magyar nézők számára is ismerős lehet. Cselekedeteinek oka egyelőre nem világos, de az Eurovízión szabadságért kiáltott. ","shortLead":"A férfi, aki felrohant a brit versenyző, SuRie előadása közben a színpadra, és kirántotta az énekesnő kezéből...","id":"20180513_Maganyos_szabadsagharcos_a_ferfi_aki_szettrollkodta_a_britek_eloadasat_az_Eurovizion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3438812-155d-4e79-b879-ad9651ea8d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795cbc1-dd74-401b-a92d-9b0b6b1e1d21","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Maganyos_szabadsagharcos_a_ferfi_aki_szettrollkodta_a_britek_eloadasat_az_Eurovizion","timestamp":"2018. május. 13. 15:29","title":"Magányos szabadságharcos a férfi, aki széttrollkodta a britek előadását az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a89403-a414-4b09-94f7-3c32ae7d0419","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 64 millió forint a Beauty Enterprises vesztesége 2017-ben.","shortLead":"Összesen 64 millió forint a Beauty Enterprises vesztesége 2017-ben.","id":"20180515_Nulla_forint_lett_Vajna_Timea_cegenek_teljes_2017es_arbevetele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9a89403-a414-4b09-94f7-3c32ae7d0419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6399ae-0efc-46cb-950e-a99877075fd0","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Nulla_forint_lett_Vajna_Timea_cegenek_teljes_2017es_arbevetele","timestamp":"2018. május. 15. 12:50","title":"Nulla forint lett Vajna Tímea cégének teljes 2017-es árbevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","shortLead":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","id":"20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9046fba-a0a5-4cef-800c-7ffc6b92634d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","timestamp":"2018. május. 15. 13:36","title":"Csalók próbálnak visszaélni a Tesco nevével, ne dőljön be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget nyel el – jelentették kedden ausztrál csillagászok.","shortLead":"Az univerzum leggyorsabban növekvő, óriási fekete lyukát fedezték fel, amely kétnaponta a Napénak megfelelő tömeget...","id":"20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd7e245-5849-42b5-965d-e2c3c3899c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_szupermassziv_fekete_lyuk_felfedezes","timestamp":"2018. május. 15. 12:20","title":"Nincs az univerzumban ennél falánkabb fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e55c4a2-9764-4c6e-8124-f27551dfafae","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"„A társadalomban alárendelt, kitaszított helyzetben élők” inspirálták a Kistehén Bocsánat című dalát, melynek klipjét először itt, a hvg.hu Kult rovatában lehet megtekinteni.","shortLead":"„A társadalomban alárendelt, kitaszított helyzetben élők” inspirálták a Kistehén Bocsánat című dalát, melynek klipjét...","id":"20180514_Kistehen_klip_video_Kollar_Klemencz_Laszlo_Bocsanat_dalpremier","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e55c4a2-9764-4c6e-8124-f27551dfafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5f2cf0-de63-45b7-aa2b-10270a3bd401","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Kistehen_klip_video_Kollar_Klemencz_Laszlo_Bocsanat_dalpremier","timestamp":"2018. május. 14. 10:10","title":"„A szociális háló nem hogy tágul, de csak nyomokban létezik” – Kistehén-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1a0d3-33fa-44bb-8b99-e290188beb39","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délután elindult a holokauszt áldozataira emlékező menet a Március 15. térről. Fotók. ","shortLead":"Vasárnap délután elindult a holokauszt áldozataira emlékező menet a Március 15. térről. Fotók. ","id":"20180513_Hompolyog_a_tomeg_az_Erzsebet_hidon__elindult_az_Elet_menete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1a0d3-33fa-44bb-8b99-e290188beb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6618fc61-21a6-4a88-91a8-965ddfd45f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_Hompolyog_a_tomeg_az_Erzsebet_hidon__elindult_az_Elet_menete","timestamp":"2018. május. 13. 17:31","title":"Hömpölyög a tömeg az Erzsébet hídon - elindult az Élet menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]