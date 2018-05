Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"Róna Dániel","category":"itthon","description":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","shortLead":"A hétvégi kongresszus után is kérdés, hogy merre tart a Jobbik. Elemzés.","id":"20180514_A_Vonatervek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25fd544-3ce8-42f3-90b9-dd95797ec97a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_A_Vonatervek","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"A Vona-terv(ek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","id":"20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289c0db-29a7-4e47-bb53-11aea813a891","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","timestamp":"2018. május. 14. 12:46","title":"Egyetlen jelölt mögé áll be a baloldal Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1963526-8e76-4f01-a19f-b358b585bdc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát, elsősorban a focirajongókra gondolva.","shortLead":"Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát...","id":"20180514_oppor15_barcelona_specialis_kiadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1963526-8e76-4f01-a19f-b358b585bdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcedec78-5a7c-45d7-9ad1-d9772ed516f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_oppor15_barcelona_specialis_kiadas","timestamp":"2018. május. 14. 13:00","title":"Holnap villant valamit az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0861cc-564b-48cc-9718-1f68a706a170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A crossover kategóriás újdonság lemerült telepeit akár villámtöltéssel is tele lehet pumpálni.","shortLead":"A crossover kategóriás újdonság lemerült telepeit akár villámtöltéssel is tele lehet pumpálni.","id":"20180514_nemet_kinai_villanyauto_divatterepjaro_crossover_suv_elektromos_akkumulator_borgward","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b0861cc-564b-48cc-9718-1f68a706a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b923f-f22f-4f10-9c98-f3698831ab94","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_nemet_kinai_villanyauto_divatterepjaro_crossover_suv_elektromos_akkumulator_borgward","timestamp":"2018. május. 14. 13:26","title":"Németnek álcázott új kínai villanyautó, közel 400 kilométeres hatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemes sietniük a településeknek, mivel sorrendben választják ki a nyerteseket.","shortLead":"Érdemes sietniük a településeknek, mivel sorrendben választják ki a nyerteseket.","id":"20180514_wifi4eu_hotspot_wifi_palyazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d375eb5-b6c8-46cb-b253-fadaa51d9555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fc3d26-cb04-40ba-ae9e-b84f71ecea62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_wifi4eu_hotspot_wifi_palyazat","timestamp":"2018. május. 14. 17:05","title":"Indul az uniós pályázat az ingyenes wifi létesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe, s arra számítunk, hogy Európában is beindul ez a folyamat: arról beszélnek, hogy hamarosan Csehország, s talán Lengyelország is követi majd az USA példáját – mondta a hvg.hu-nak Arye Mekel, a Begin-Szadat Stratégiai Tanulmányok Központ nevű intézet vezető kutatója. Izrael egykori helyettes ENSZ-nagykövete szerint a hétfőn kitört palesztin-izraeli összetűzések hevessége napokon belül alábbhagy. ","shortLead":"Három dél-amerikai ország, Guatemala, Honduras és Paraguay is úgy döntött már, hogy átviszi nagykövetségét Tel-Avivból...","id":"20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d512a98-975e-4e77-8aa4-d079a3d4cd81","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Arye_Mekel_interju_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 15. 13:13","title":"Sorra jöhetnek a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","shortLead":"A börtön szerint egyáltalán nem ők tehetnek az ott uralkodó körülményekről, hanem a belügyminiszter. ","id":"20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399bfa7-2286-42d0-b586-015cda95e58d","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Furcsa_alkotmanybirosagi_ugy_egy_borton_tett_panaszt_a_belugyminiszter_ellen","timestamp":"2018. május. 14. 15:16","title":"Furcsa alkotmánybírósági ügy: egy börtön tett panaszt a belügyminiszter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397540cc-6231-4e54-b8ad-ce2e789f65ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Kristen_Stewart_magasrol_tesz_a_cannesi_szabalyokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397540cc-6231-4e54-b8ad-ce2e789f65ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54bb043-7fd8-4126-8290-44fd681ec7e2","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Kristen_Stewart_magasrol_tesz_a_cannesi_szabalyokra","timestamp":"2018. május. 15. 09:10","title":"Kristen Stewart magasról tesz a cannes-i szabályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]