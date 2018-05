Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át csökkent a GDP-arányos védelmi költség.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Orbán Viktorra is gondolt, hiszen az Orbán-kormány 2010-es hatalomra kerülése után öt éven át...","id":"20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fb81e6-e9cf-4bc3-a8be-32b4ca78ab93","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Simicsko_biralta_azokat_akik_lezullesztettek_a_Magyar_Honvedseget","timestamp":"2018. május. 15. 12:07","title":"Simicskó bírálta azokat, akik lezüllesztették a Magyar Honvédséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","shortLead":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","id":"20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feba45ae-8830-4765-8a5e-c21ed6cc85b0","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","timestamp":"2018. május. 14. 08:59","title":"Gyerekcsinálásra buzdít az Origo, de még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák. A tudósok most kiderítették, hogyan képesek így életben maradni.","shortLead":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák...","id":"20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab6d74-d14f-4445-86b1-3d4f064ef6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","timestamp":"2018. május. 14. 16:03","title":"Megfejtették a nagy titkot: hogyan élnek túl 8 hónapot kővé dermedve az alaszkai békák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","shortLead":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","id":"20180514_Bulinegyed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69869173-97ad-43ff-8376-bfd16b91ad6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_Bulinegyed","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"Így alakítanák át bulinegyed közlekedését, hogy élhetőbb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket.","shortLead":"Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette...","id":"20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6d8568-9b8c-4ad9-bbfd-ffba677f5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0a3a49-ea14-4549-ab69-724d11e380a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Video_ismet_felrobbant_egy_iPhone","timestamp":"2018. május. 14. 19:00","title":"Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását, amelyen ott lehet az iPhone X divatot teremtő szenzorszigete is.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását...","id":"20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4647bec5-ee7f-4d46-8e4a-a880862a6ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","timestamp":"2018. május. 15. 11:03","title":"Új olcsó iPhone jöhet, és mindenképpen lesznek, akik nagyon meg fognak lepődni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78153781-4c91-4130-8e49-a2d22ebc99f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","timestamp":"2018. május. 15. 14:41","title":"Reszkessetek, közpénzbubusok, itt az Átlátszó közpénzkutató csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]