Az állam szavakban annyira átlátszóan gazdálkodik, hogy ihaj, ugyanakkor aki valaha is megpróbált állami intézmények, hatóságok oldalain gazdálkodási adatokat kitúrni, közbeszerzési hirdetményeket, eredményeket megtalálni, egy kétméter széles éjszakai betonfal átláthatóságával találta magát szemközt. A legjobb példa erre a képviselői vagyonnyilatkozatok rendszere: kézzel kitöltött papírokat kereshetetlen és rendezhetetlen pdf-fájlokba rakva teszi ki az amúgy is semmire sem jó adatokat a parlament a saját honlapjára. Az Átlátszó most bejelentette: elkészült egy olyan alkalmazás, az Üvegzseb oldal amely ügyes informatikai eszközök, kis robotok és algoritmusok segítségével a mecseki szénbányászokat lepipáló módon kibányássza a közérdekű adatokat, legyenek azok akármilyen mélyen, a legutolsó kormányhivatali aloldal bugyrában eltemetve.

Az oldalon lehet keresni adatgazdára is, és listán látjuk, melyek voltak a legutóbb kikerült releváns közérdekű adatok. De van értesítő is, ez e-mailben küldi meg a legfrissebben kitett adatokat az érdeklődő állampolgárnak, aktivistának, újságírónak. Sőt az adatgazdának is küld levelet, ha gyanúsan régóta nem került ki semmi friss a honlapra, bár kétséges, hogy ennek lenne bármiféle gyakorlati haszna, de bizakodni lehet. Az oldal ezenkívül értékeli is az adatgazdákat, és el is ment bizonyos dokumentumokat.

Ez tehát egyelőre a béta verzió, a szolgáltatás fejlődni fog, ígéri az Átlátszó – Rogán Antaltól Matolcsy Györgyig kicsit összerezzenhetnek a közpénzbubusok.

