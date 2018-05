Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","id":"20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df4881-7b76-4b76-b880-4033de0b77bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2018. május. 14. 20:20","title":"Úgy tűnik, gejzírek vannak a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta. Az elnök azonban elfelejtett valami igazán fontosat. Méghozzá azt, hogy a kínai mobilgyártót épp az amerikai kormányzat által kivetett szankciók küldték padlóra. ","shortLead":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta...","id":"20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b2b40b-d8ae-4fdd-bb2a-f99a742f2296","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","timestamp":"2018. május. 14. 12:03","title":"Halálra ítéltek egy mobilgyártót: Trump megmentené, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül van szükség internetre ahhoz, hogy a főbb Gmail-funkciókat használni tudjuk. Ez alól a megújult felület sem kivétel, mutatjuk, hogyan fogható offline munkára a levelező.","shortLead":"Nem feltétlenül van szükség internetre ahhoz, hogy a főbb Gmail-funkciókat használni tudjuk. Ez alól a megújult felület...","id":"20180515_gmail_offline_levelezes_internet_nelkul_gmail_uj_funkciok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b505dca-fe14-43e0-b5f8-0510a873bff5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_gmail_offline_levelezes_internet_nelkul_gmail_uj_funkciok","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Ez jó: internet nélkül is használhatja a Gmailt, csak ezt a pár dolgot kell hozzá beállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell adózni az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem után? Ennek a részleteit mutatta be...","id":"20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c95f04-1c5d-4e6c-958e-c00d30de6ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Autot_vagy_mas_ertekes_targyat_adott_el_Mutatjuk_mire_figyeljen_az_adobevallasnal","timestamp":"2018. május. 14. 11:06","title":"Autót vagy más értékes tárgyat adott el? Mutatjuk, mire figyeljen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A First Ladynek veseműtétje volt. ","shortLead":"A First Ladynek veseműtétje volt. ","id":"20180514_Meg_kellett_muteni_Melania_Trumpot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a91f7f-1026-4d26-8e74-09aa3eaef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6692e8db-9b91-4128-a8af-e14986fd1546","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Meg_kellett_muteni_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. május. 14. 21:48","title":"Meg kellett műteni Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","shortLead":"A hajó elkészülte fontos mérföldkő a kínai hadsereg történetében.","id":"20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042bdf3-7d63-4b97-bef9-6c6ad2c9cd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d36-d995-4c77-a4a7-fc1160efdccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Vizre_szallt_Kina_elso_sajat_fejlesztesu_repulogephordozoja","timestamp":"2018. május. 13. 21:09","title":"Vízre bocsátották Kína első, saját fejlesztésű repülőgép-hordozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve Kásler Miklós szószólójaként is tevékenykedik. Videó. ","shortLead":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve...","id":"20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b4ecb-bdb0-43e5-86f3-5293449f6a20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","timestamp":"2018. május. 14. 16:20","title":"Kérdeztünk volna, de az új emberminiszter lekoptatta a hvg.hu tudósítóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b826d025-7b29-4b5b-8ef5-59f87bd73624","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rendszeres tehervonat összeköttetés létesült Antwerpen és a kínai Tansan iparváros között.","shortLead":"Rendszeres tehervonat összeköttetés létesült Antwerpen és a kínai Tansan iparváros között.","id":"20180513_A_belga_Antwerpen_osszekototte_magat_Kinaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b826d025-7b29-4b5b-8ef5-59f87bd73624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982a39-272d-47aa-a14c-f85efc089de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_A_belga_Antwerpen_osszekototte_magat_Kinaval","timestamp":"2018. május. 13. 16:18","title":"A belga Antwerpen összekötötte magát Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]