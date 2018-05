Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs rendszerébe a Microsoft.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tapasztalt apróbb változtatások után most egy nagyobb adagnyi átalakítást tervez operációs...","id":"20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bab72e-1924-44f1-b360-33231c08826e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_windows_10_fluent_design_system_rancfelvarras","timestamp":"2018. május. 15. 07:02","title":"Megváltoztatják a Windows kinézetét, mutatjuk az újításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt kereső felhasználója lehet a szolgáltatásnak, melynek fejlesztői szerint egészen komoly bevételre is szert tehet az, aki dolgozik érte. Külön érdekesség, hogy az is felhasználó lehet, aki például egyetemistaként csak heti 8-10 órát dolgozna, de az is, aki rugalmas, de teljes munkaidőben vállalna feladatokat.","shortLead":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt...","id":"20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559d52-41fc-4f3a-963b-b1edea975ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","timestamp":"2018. május. 15. 08:03","title":"Így szerezhet jobb állást 20 perc alatt – ezt ígéri egy magyar vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c970fb-61a0-4e6e-adf1-ae83fc5931d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy vagyonért lenne értékesíthető, de a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff gyermekkori otthonát inkább szociális bérlakásként adják ki.","shortLead":"Egy vagyonért lenne értékesíthető, de a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff gyermekkori otthonát inkább szociális...","id":"20180515_Csak_szegeny_csalad_berelheti_a_focilegenda_lakasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c970fb-61a0-4e6e-adf1-ae83fc5931d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f53521-0e62-4767-b6bc-fb7adc48cc81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Csak_szegeny_csalad_berelheti_a_focilegenda_lakasat","timestamp":"2018. május. 15. 10:17","title":"Csak szegény család bérelheti a focilegenda lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","shortLead":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","id":"20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd16e-3c83-43a8-8524-5cad73d43005","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","timestamp":"2018. május. 15. 12:36","title":"Így lehet ellenőrizni, nem veszélyes-e a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fa294d-1816-4c6a-9e1a-6bd44bfde5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70939332-39f1-41ea-bf64-6a13e5a6cf58","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Uj_szabalyokkal_is_probaljak_ravenni_a_cegeket_hogy_taotamogatast_adjanak","timestamp":"2018. május. 15. 10:29","title":"Új szabályokkal is próbálják rávenni a cégeket, hogy tao-támogatást adjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy az ország ismét egy polgárháború szélén áll, a magyarok az utcai lövöldözések elől az utolsó pillanatban tudtak elmenekülni.","shortLead":"Kakaótermesztéssel kapcsolatos tanulmányútra érkezett egy magyar csoport a közép-amerikai Nicaraguába. Csakhogy...","id":"20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30458520-1c04-4ca7-9eb3-7e78165603e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a70cef-725f-482d-8572-ec4613eb05f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Lovoldoztek_a_szallodajuk_mellett__menekulnie_kellett_egy_magyar_csoportnak_Nicaraguabol","timestamp":"2018. május. 13. 20:27","title":"Lövöldöztek a szállodájuk mellett - menekülnie kellett egy magyar csoportnak Nicaraguából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","shortLead":"Két járatát pedig sűríti a diszkont légitársaság.","id":"20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f56f36-f4e1-4018-8970-dae10696d6d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_uj_jaratokat_indit_debrecenbol_a_wizz_air","timestamp":"2018. május. 14. 11:42","title":"Hét új járatot indít Debrecenből a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]