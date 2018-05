Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","shortLead":"Jó zenével és humorral tálalja a gyomorforgató jeleneteket.","id":"20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eadbab2-4930-49c9-aa2b-93ab1115f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafefe5d-fdda-4548-b614-3e9a90cc7cb8","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Nagyon_beteg_lesz_Lars_von_Trier_uj_filmje_de_neznenk","timestamp":"2018. május. 14. 16:55","title":"Nagyon beteg lesz Lars von Trier új filmje, de néznénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 1-jén rendezett Nagy Futam egyik látványos programját a WizzAir pilótái szolgáltatták: néhány méterrel a Duna belvárosi szakasza felett suhantak el egy A321-essel. ","shortLead":"A május 1-jén rendezett Nagy Futam egyik látványos programját a WizzAir pilótái szolgáltatták: néhány méterrel a Duna...","id":"20180514_Latvanyos_video_meterekkel_a_Duna_folott_huzott_el_a_WizzAir_gepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cece95ef-1156-4a47-ab44-39ed7f18cdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb3e580-b866-4f6f-b174-eb28405ba832","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Latvanyos_video_meterekkel_a_Duna_folott_huzott_el_a_WizzAir_gepe","timestamp":"2018. május. 14. 16:04","title":"Látványos videó: méterekkel a Duna fölött húzott el a WizzAir gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","shortLead":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","id":"20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43446996-d0c2-44df-99cb-69058a06e5ca","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","timestamp":"2018. május. 13. 19:59","title":"Megvédte címét a Győr a kézilabda-BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3438812-155d-4e79-b879-ad9651ea8d2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A férfi, aki felrohant a brit versenyző, SuRie előadása közben a színpadra, és kirántotta az énekesnő kezéből a mikrofont, vélhetően ugyanaz a Jimmy Jump, aki rendszeresen zavar meg hasonló szórakoztató és sporteseményeket, és már a magyar nézők számára is ismerős lehet. Cselekedeteinek oka egyelőre nem világos, de az Eurovízión szabadságért kiáltott. ","shortLead":"A férfi, aki felrohant a brit versenyző, SuRie előadása közben a színpadra, és kirántotta az énekesnő kezéből...","id":"20180513_Maganyos_szabadsagharcos_a_ferfi_aki_szettrollkodta_a_britek_eloadasat_az_Eurovizion","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3438812-155d-4e79-b879-ad9651ea8d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4795cbc1-dd74-401b-a92d-9b0b6b1e1d21","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Maganyos_szabadsagharcos_a_ferfi_aki_szettrollkodta_a_britek_eloadasat_az_Eurovizion","timestamp":"2018. május. 13. 15:29","title":"Magányos szabadságharcos a férfi, aki széttrollkodta a britek előadását az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","shortLead":"Egyszer csak lángok csaptak ki a sárkány nyakából is. ","id":"20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c194bd-fe92-4bb2-a92f-f7ca431dfe7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Video_Kigyulladt_az_orias_sarkany_a_floridai_Disney_World_paradejan","timestamp":"2018. május. 15. 06:48","title":"Videó: Kigyulladt az óriás sárkány a floridai Disney World parádéján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az űrből valószínűleg nem lehet a rossznak minősíthető fényképet készíteni a Földről. Ha nincs is igazunk, Anton Skaplerovnak nem sikerült megcáfolnia a tételt.","shortLead":"Az űrből valószínűleg nem lehet a rossznak minősíthető fényképet készíteni a Földről. Ha nincs is igazunk, Anton...","id":"20180514_nemzetkozi_urallomas_iss_ablaka_foto_fold_hold","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4e4432-f883-45b5-8670-20af3d49e923","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_nemzetkozi_urallomas_iss_ablaka_foto_fold_hold","timestamp":"2018. május. 14. 14:03","title":"Gyönyörű fotót lőtt a Földről és a Holdról a Nemzetközi Űrállomás parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta. Az elnök azonban elfelejtett valami igazán fontosat. Méghozzá azt, hogy a kínai mobilgyártót épp az amerikai kormányzat által kivetett szankciók küldték padlóra. ","shortLead":"Sikerülhet visszahozni a klinikai halál állapotába került ZTE-t, a mentőangyal szerepét pedig Donald Trump vállalta...","id":"20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b2b40b-d8ae-4fdd-bb2a-f99a742f2296","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_donald_trump_zte_mobilgyarto_leallas_amerikai_szankciok_android","timestamp":"2018. május. 14. 12:03","title":"Halálra ítéltek egy mobilgyártót: Trump megmentené, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénz nagyon rég nem ült le egy asztalhoz.","shortLead":"Ennyi pénz nagyon rég nem ült le egy asztalhoz.","id":"20180515_Meszaros_Lorinc_Tiborcz_Istvannal_talalkozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08049f-cf2e-4ec6-9dfb-c045ac0c3c0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Meszaros_Lorinc_Tiborcz_Istvannal_talalkozott","timestamp":"2018. május. 15. 12:27","title":"Mészáros Lőrinc Tiborcz Istvánnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]