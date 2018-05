Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint Magyarország ezektől folyamatosan távolodik, és ezáltal egyre inkább elszigetelődik. ","shortLead":"A női egyenjogúság az európai alapértékek kulcsfontosságú részét képezi, és az EP nőjogi bizottsága szerint...","id":"20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e8de1e-01de-4bf7-93f0-db2c903faa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_noi_egyenjogusag_szempontjabol_is_kritizalja_Magyarorszagot_az_EP","timestamp":"2018. május. 15. 11:22","title":"A női egyenjogúság szempontjából is kritizálja Magyarországot az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját YouTube-csatornájuk, amelyen bemutatják, hogy mi mindenből képesek távirányítós repülőt fabrikálni. A legutolsó videójukon egyenesen egy IKEA-széket építenek át repülővé, teljes és látványos sikerrel.

","shortLead":"A Flite Test egy hobbirepülőket készítő szakikból álló csoport, van saját YouTube-csatornájuk, amelyen bemutatják...","id":"20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375858de-970e-49d5-a4ea-7b3cc38792b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1589e4b-bf72-4d9c-9e44-17a60138c48d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Video_Oriasi_buli_egy_IKEA_szekbol_taviranyitasu_repulot_csinalni","timestamp":"2018. május. 16. 11:10","title":"Videó: Óriási buli egy IKEA-székből távirányítású repülőt csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható is lesz a videónézéssel töltött idő. ","shortLead":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható...","id":"20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d1c42d-38ca-44be-8657-5e9fe1d1f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","timestamp":"2018. május. 15. 15:03","title":"Gyakran lép fel a YouTube-ra? A következő napokban szigorú korlátozás és kényelmes újítás is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy koncepcióvideó még nem a valóságos eszközt mutatja, készítői a vágyaikon kívül a kiszivárgott információkat is felhasználják. Az alábbi videó a jövő év elején várhatóan megjelenő Galaxy S10 egy elképzelt változatát vetíti elénk.","shortLead":"Bár egy koncepcióvideó még nem a valóságos eszközt mutatja, készítői a vágyaikon kívül a kiszivárgott információkat is...","id":"20180515_koncepciovideo_samsung_galaxy_s10_megjelenes_kinezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ab0297-852d-4e9b-81fb-b0d969e73dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_koncepciovideo_samsung_galaxy_s10_megjelenes_kinezet","timestamp":"2018. május. 15. 17:03","title":"Érdemes megnézni ezt a koncepcióvideót a Samsung Galaxy S10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már megint az évtized legforróbb, leghosszabb nyarával riogatnak a meteorológusok. Egy biztos, ahogy a természet nagyjából egy hónappal előrébb van mindennel, úgy a korai nyár már április végén-május elején jókora pörgést hozott a sörpiacon is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kraft Sör Egyesület múlt heti közös szezonnyitó csapolásakor már javában tombolt a sörszezon.\r

\r

","shortLead":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már...","id":"20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd19dd7-7f0d-4d01-8468-091d8b439f95","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","timestamp":"2018. május. 16. 08:16","title":"Fókuszban a sörcsapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8fd0eb-d0cf-4137-81c9-5fa789081e54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A város az infrastruktúra fejlesztésére írt ki jelentős összegű közbeszerzést, ismert nevek viszik az üzletet.","shortLead":"A város az infrastruktúra fejlesztésére írt ki jelentős összegű közbeszerzést, ismert nevek viszik az üzletet.","id":"20180515_Hatmilliardot_kolt_Sopron_faceliftre_ezek_a_cegek_nyertek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8fd0eb-d0cf-4137-81c9-5fa789081e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0981e2d1-b24b-42e6-a998-16e2b1d7b2eb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Hatmilliardot_kolt_Sopron_faceliftre_ezek_a_cegek_nyertek","timestamp":"2018. május. 15. 12:15","title":"Hatmilliárdot költ Sopron faceliftre, ezek a cégek nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családügyi konferenciát szervezett a Kopp Mária Intézet, itt Purebl György pszichiáter arról beszélt, a család védelmet adhat a mentális betegségekkel szemben. Velkey György kórházszövetségi elnök pedig a gyerekbarát kórházakat dicsérte – igaz, ezekből elkelne több is. Skrabski Fruzsina szerint pedig a közösség segít, hogy a házastársak ne váljanak el.\r

\r

","shortLead":"Családügyi konferenciát szervezett a Kopp Mária Intézet, itt Purebl György pszichiáter arról beszélt, a család védelmet...","id":"20180515_A_Tizparancsolat_utan_a_csalad_a_masik_csodaszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dadb34-e131-475e-8a8b-402a581988c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_Tizparancsolat_utan_a_csalad_a_masik_csodaszer","timestamp":"2018. május. 15. 14:08","title":"A Tízparancsolat után a család a másik csodaszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult az Alkotmánybírósághoz egy fővárosi másodfokú bírói tanács a hvg.hu értesülése szerint. A Handó Tünde által alkalmazott trükknek komoly következménye van: ezzel ugyanis utasítási jogra tett szert ítélkező bírók felett. Ez pedig törvénytelen.","shortLead":"A törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban – ezért fordult...","id":"20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550339a4-e6ae-46b5-a3d4-31e629d5fea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Birok_fuggelmi_viszonyban_Hando_jarhat_az_alkotmanybirosagra_magyarazkodni","timestamp":"2018. május. 15. 06:30","title":"Az Alkotmánybíróságtól kérik, hogy vessen véget Handó Tünde önkényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]