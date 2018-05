Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","shortLead":"Rajta kívül még két embert gyanúsítanak azzal, hogy szintén részt vettek a költségvetési csalásban. ","id":"20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f19339-2002-455f-a469-92bc5e8904f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Orizetbe_vettek_Czegledy_Csaba_testveret_is","timestamp":"2018. május. 14. 19:15","title":"Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az emberi szervezetet célozza meg.","shortLead":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi...","id":"20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1c35-daba-40f1-8b8b-67268a9aa6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","timestamp":"2018. május. 16. 06:03","title":"Megtalálták a csodagyógyszert a megfázásra? Kissé radikális, de úgy tűnik, működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Napközben 15-25 fok várható. ","shortLead":"Napközben 15-25 fok várható. ","id":"20180515_Esos_napunk_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6ac72-0b29-4f4d-b383-4a95f510ddf9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180515_Esos_napunk_lesz","timestamp":"2018. május. 15. 05:30","title":"Esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola István és Íjgyártó István távozik, nagykövetként folytatják munkájukat, jelentette be Szijjártó Péter.","shortLead":"Továbbra is négy államtitkár lesz a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, ketten újonnan töltik be a posztot. Mikola...","id":"20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c69cc-b697-4917-8d33-5a6e87917da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fed13-18a0-42d7-92d7-2b078ecd0e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nagykovet_lesz_Mikola_Istvan","timestamp":"2018. május. 15. 18:07","title":"Nagykövet lesz Mikola István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","shortLead":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","id":"20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c7099c-596d-4797-a218-e98a2e597907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","timestamp":"2018. május. 15. 13:10","title":"27 éves is elmúlt az átlagos magyar, amikor elköltözik a mamahotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","shortLead":"A gyerek a tiltások ellenére nyúlt be a szurikátához, hogy megfogja. ","id":"20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096ed405-0e46-424c-9ba7-7c76ab3fce35","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Elpusztult_a_Kecskemeti_Vadaskert_vemhes_szurikataja_miutan_egy_iskolas_fiu_a_foldhoz_csapta","timestamp":"2018. május. 14. 19:56","title":"Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített nyakéket és egy gyűrűt összesen 32,4 millió forintért adtak el a BÁV május 15-i 72. Művészeti aukciójának első napján – közölték.","shortLead":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített...","id":"20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483878b-061f-49f6-a5f6-052e348abf99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","timestamp":"2018. május. 16. 12:10","title":"Rekord: soha ilyen drágán nem adtak még el ékszert magyar árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]