Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","shortLead":"A férfira hajnalban találtak rá a nővérek. ","id":"20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5944d7cd-2cc4-470a-b5c5-cd592f4b3cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Sziven_szurta_magat_egy_beteg_a_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. május. 15. 09:48","title":"Szíven szúrta magát egy beteg a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7789bf20-06f2-4674-93b5-9ebf7d66a20d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy színésznő kimaxolta a lehetőséget, 63 évig fizetett ennyit az ingatlan tulajdonosának. \r

","shortLead":"Egy színésznő kimaxolta a lehetőséget, 63 évig fizetett ennyit az ingatlan tulajdonosának. \r

","id":"20180516_Igy_berelhet_lakast_28_dollarert_New_Yorkban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7789bf20-06f2-4674-93b5-9ebf7d66a20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34740370-f140-4351-8258-ec582726e07e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Igy_berelhet_lakast_28_dollarert_New_Yorkban","timestamp":"2018. május. 16. 11:11","title":"New York-i lakás havi 28 dollárért? Van rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","shortLead":"Mélypontra jutott a lekötött lakossági betétek új szerződéseinek volumene az első negyedévben.","id":"20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ab1ddb-30d5-49d6-92c8-4d9ff4cdcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48c09a-6fc1-4a33-ba14-e0f7a50d76e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Drasztikusan_visszaesett_a_lekotott_betetek_szama","timestamp":"2018. május. 15. 05:45","title":"Drasztikusan visszaesett a lekötött betétek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookra nem illő tartalmak kiszűréséért felelős algoritmus bizony hajlamos mellényúlni. Most egy ártalmatlan mexikói kopaszkutya esett áldozatul Zuckerbergék rakoncátlankodó rendszerének.","shortLead":"A Facebookra nem illő tartalmak kiszűréséért felelős algoritmus bizony hajlamos mellényúlni. Most egy ártalmatlan...","id":"20180515_Penisznek_nezte_ezert_letiltotta_a_kopaszkutyarol_keszult_fotot_a_Facebook_algoritmusa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7f744e-e1df-4ac7-8aeb-832b82479610","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Penisznek_nezte_ezert_letiltotta_a_kopaszkutyarol_keszult_fotot_a_Facebook_algoritmusa","timestamp":"2018. május. 15. 17:25","title":"Pénisznek nézte, ezért letiltotta a kopaszkutyáról készült fotót a Facebook algoritmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de84b53-2184-4be0-8fc7-35961b51fa5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfiaktól ritkán kérdezik meg, hogy össze tudják-e hangolni a szülői szerepüket a karrierrel. Egy blogger most megtette.","shortLead":"A férfiaktól ritkán kérdezik meg, hogy össze tudják-e hangolni a szülői szerepüket a karrierrel. Egy blogger most...","id":"20180515_Ezert_frusztraltak_az_apak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de84b53-2184-4be0-8fc7-35961b51fa5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0ae512-312a-4dbd-8fc3-c114d4cb6659","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Ezert_frusztraltak_az_apak","timestamp":"2018. május. 15. 11:52","title":"Ezért frusztráltak az apák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","shortLead":"Átadták a legrangosabb magyar irodalmi díjakat. A zsűri egy regényt, a közönség egy paródiakötetet díjazott.\r

\r

","id":"20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a0fd2a-f6d7-4683-8c84-54796841cf1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5b162-7877-4118-be8b-e4270588b877","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Az_egyetlen_no_vitte_el_a_Libri_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 15. 21:10","title":"Bödőcs és az egyetlen nő - átadták a Libri irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 24.hu úgy tudja, Kamasz Melinda távozásában közrejátszik, hogy a lapban megjelent egy Soros György \"zsoldosait\" név szerint listázó cikk.","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, Kamasz Melinda távozásában közrejátszik, hogy a lapban megjelent egy Soros György \"zsoldosait\" név...","id":"20180515_foszerkeszto_helyettes_tavozik_a_figyelotol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b4d14f-ca86-4124-b309-8ee0acb5f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7798c78c-8b34-4987-9a5a-c9bfaaa8a6a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_foszerkeszto_helyettes_tavozik_a_figyelotol","timestamp":"2018. május. 15. 14:46","title":"Főszerkesztő-helyettes távozik a Figyelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott. Azonnal meg is műtötték.","shortLead":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott...","id":"20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a56914e-b50e-4e55-b5b4-3981770458bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","timestamp":"2018. május. 15. 10:03","title":"Semmi rosszat nem érzett a 76 éves férfi, de bejelzett az órája, és ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]