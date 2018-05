Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","shortLead":"A meccs közbeni pályára lépés bűncselekmény, így akár börtönbe is kerülhet a szabályszegő drukker. ","id":"20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed39ae7f-604a-4757-b28a-56b4abb9c966","keywords":null,"link":"/sport/20180514_Bortonbe_mehet_a_szurkolo_aki_egy_Fradi_meccs_kozben_a_palyara_ugrott","timestamp":"2018. május. 14. 17:55","title":"Börtönbe mehet a szurkoló, aki egy Fradi-meccs közben a pályára ugrott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder János gesztust gyakorolt, elnézést kért a parlament alakuló ülése után távozás közben pfujolt és szidalmazott egyházi vezetőktől, jóllehet, a dühös tömeg azt sem tudta, kiket szid.



","shortLead":"Áder János gesztust gyakorolt, elnézést kért a parlament alakuló ülése után távozás közben pfujolt és szidalmazott...","id":"20180515_Ader_bocsanatot_kert_a_kifujolt_reformatus_vezetoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28a4483-701f-4208-86aa-2befbca866ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94051b72-e08e-4914-aefd-9d7e6257280b","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ader_bocsanatot_kert_a_kifujolt_reformatus_vezetoktol","timestamp":"2018. május. 15. 11:36","title":"Áder bocsánatot kért a kipfujolt református vezetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött a trailer az ősszel mozikba kerülő Queen-filmhez.","shortLead":"Kijött a trailer az ősszel mozikba kerülő Queen-filmhez.","id":"20180515_Lenyugozoen_alakitja_Freddie_Mercuryt_a_Mr_Robotbol_ismert_Rami_Malek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4cf973-f451-427e-b0bf-a083438d075f","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Lenyugozoen_alakitja_Freddie_Mercuryt_a_Mr_Robotbol_ismert_Rami_Malek","timestamp":"2018. május. 15. 16:25","title":"Lenyűgözően alakítja Freddie Mercuryt a Mr. Robotból ismert Rami Malek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","shortLead":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","id":"20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8e16e-5926-4c32-93c5-8d9fd3f6b206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","timestamp":"2018. május. 15. 06:41","title":"A Kínában gyártott autók jobb minőségűek az európai társaiknál – Ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok egymás közt dönthettek.","shortLead":"A meccs után az is kiderült, miért Kiss Éva állt a győriek kapujába hosszabbításra. Nem edzői utasítás volt, a kapusok...","id":"20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43cf8d0d-8a68-43e0-a84d-f5ec433d9fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67fdb10-6aa7-40cc-b130-c8cf57d5fce7","keywords":null,"link":"/sport/20180514_gyozelmi_tanccal_unnepeltek_a_BLcimvedest_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 14. 08:28","title":"Győzelmi tánccal ünnepelték a BL-címvédést a győri kézisek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar cégeknek adott segítséget.","shortLead":"Elon Musk amerikai állami támogatásával is példálózott a miniszterjelölt, amikor bemutatta, hogyan képzeli el a magyar...","id":"20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a7a04f7-8d0b-4d32-bc0b-b779ef1ea45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6892234-09f3-4ace-82ff-195cfb3a0dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Palkovics_a_magyar_elvandorlas_nem_kirivo","timestamp":"2018. május. 14. 13:05","title":"Palkovics: A magyar elvándorlás nem kirívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve. Az utasforgalom csökken ugyan, de a magyar állami támogatás növekszik.","shortLead":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve...","id":"20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b31c63d-f204-4d2d-81bb-55e5b79094a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","timestamp":"2018. május. 15. 10:23","title":"Magyar állami támogatással nyaralnak a német turisták Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják. Ha felmerül a jogsértés gyanúja, versenyfelügyeleti eljárást indítanak az ügyben.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják...","id":"20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c17da7-1508-4990-9647-53c7689f745f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","timestamp":"2018. május. 15. 16:00","title":"A Spar akciós táskáját máshol eredeti áron olcsóbban adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]