[{"available":true,"c_guid":"b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás Victoria Anthony, hogy Pinknek énekelhessen. Az álma valóra vált, Pinknek meg elakadt a szava.","shortLead":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás...","id":"20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048e21be-26b2-47ef-a5c3-7c7535bc1743","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","timestamp":"2018. május. 15. 14:22","title":"Pink nem jutott szóhoz a 12 éves kislány hangjának hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról ismert Teslába.","shortLead":"A magyar származású milliárdos által alapított Soros Fund Management 35 millió dollárt fektetett az elektromos autóiról...","id":"20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59254-6e90-4f06-83ba-edb0130205ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_civilek_utan_a_Teslabol_is_nepellenseget_csinalnak_Orbanek_Soros_beszallt_Elon_Musk_uzletebe","timestamp":"2018. május. 16. 10:37","title":"A civilek után a Teslából is népellenséget csinálnak Orbánék? Soros beszállt Elon Musk üzletébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","shortLead":"A szóvivő úgy tűnik, marad a posztján, de a Kormányinfókon nem biztos, hogy részt fog venni. ","id":"20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0d8049-36cb-482f-aa06-4780efd06aae","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kovacs_Zoltannal_elegedett_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. május. 14. 18:01","title":"Kovács Zoltánnal elégedett a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly károkat szenvedett az észak-koreai Mantap-hegy.","shortLead":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly...","id":"20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9cf8e-f48d-4225-bb64-38ba08174db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","timestamp":"2018. május. 15. 06:03","title":"Akkora volt Észak-Korea egyik atomrobbantása, hogy összeomlott egy 2200 méteres hegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Feleződik a netes becsekkolásra megadott idő.","shortLead":"Feleződik a netes becsekkolásra megadott idő.","id":"20180515_online_becsekkolas_ryanair_ulohelyvalasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf89db9-0c7b-4e59-b426-797bf8d86bf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_online_becsekkolas_ryanair_ulohelyvalasztas","timestamp":"2018. május. 15. 16:13","title":"Sokakat érintő, fontos változás jön a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt kereső felhasználója lehet a szolgáltatásnak, melynek fejlesztői szerint egészen komoly bevételre is szert tehet az, aki dolgozik érte. Külön érdekesség, hogy az is felhasználó lehet, aki például egyetemistaként csak heti 8-10 órát dolgozna, de az is, aki rugalmas, de teljes munkaidőben vállalna feladatokat.","shortLead":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt...","id":"20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559d52-41fc-4f3a-963b-b1edea975ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","timestamp":"2018. május. 15. 08:03","title":"Így szerezhet jobb állást 20 perc alatt – ezt ígéri egy magyar vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255ced3e-784c-4822-a012-46b409ab2e65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar dokumentumfilmes siker Kanadában.","shortLead":"Magyar dokumentumfilmes siker Kanadában.","id":"20180514_Nem_hagytak_hogy_bezarjak_a_templomukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255ced3e-784c-4822-a012-46b409ab2e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54000017-eccd-4c0c-bece-9281d862ff84","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nem_hagytak_hogy_bezarjak_a_templomukat","timestamp":"2018. május. 14. 12:02","title":"Nem hagyták, hogy bezárják a templomukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat, utóbbiak viszont azt mondják: ők arról csak a Facebookon terjedő bejegyzésekből értesültek. A szemét szombat óta gyűlik az utcákon.","shortLead":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat...","id":"20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f5776-f12a-4370-b27b-832a23fe132f","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. május. 15. 19:02","title":"Szemétben úsznak egy magyar város utcái, mert elmaradt a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]