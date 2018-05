Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180516_Adokedvezmenyt_kap_aki_tamogatta_az_olimpiai_palyazatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d18ea-005d-4d87-aad8-977311a2a73f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180516_Adokedvezmenyt_kap_aki_tamogatta_az_olimpiai_palyazatot","timestamp":"2018. május. 16. 11:57","title":"Adókedvezményt kap, aki támogatta az olimpiai pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","shortLead":"Szinte csak kapkodjuk a fejünket, annyiféle gépet jelentett be a HP, az Envy-család egy sor új taggal bővült.","id":"20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66ce0ed-078a-4f7c-8bcf-527bd471b4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d72f8-4f75-41a7-90d4-b7a7f9b4215b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_uj_hp_envy_gepek_bejelentese","timestamp":"2018. május. 16. 15:03","title":"Lesz miből választani: egy sor új számítógépet dob piacra a HP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","shortLead":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","id":"20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80776d6-bb2e-45dd-94bc-794e51531458","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","timestamp":"2018. május. 16. 17:20","title":"A Jobbiknak nincs rá pénze, hogy jelöltet indítson a budapesti időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","shortLead":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","id":"20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961ff7e-69a8-4c87-ac7a-dbfd8394c47b","keywords":null,"link":"/sport/20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","timestamp":"2018. május. 15. 08:30","title":"A kézilabdázó tévéje bánta, hogy BL-t nyert a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mégsem kell aggódnia azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik Magyarországon szavaztak, vagy magyar útlevelet használnak.","shortLead":"Mégsem kell aggódnia azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik Magyarországon szavaztak, vagy magyar útlevelet használnak.","id":"20180516_Az_ukran_elnok_visszavonta_a_magyarokat_hatranyosan_erinto_javaslatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763a5093-4857-4c6d-97a5-f145ea6a06e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Az_ukran_elnok_visszavonta_a_magyarokat_hatranyosan_erinto_javaslatat","timestamp":"2018. május. 16. 19:38","title":"Az ukrán elnök visszavonta a magyarokat hátrányosan érintő javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a19900-ff70-4e7e-b0b8-34bc4e1cec0f","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Huwaei után menetrend szerint a Honor is lerántotta a leplet legújabb csúcsmobiljáról, a Honor 10-ről. Teljesítményben a P20 Prót támadja, az üzemidő azonban jóárasította a készüléket.","shortLead":"A Huwaei után menetrend szerint a Honor is lerántotta a leplet legújabb csúcsmobiljáról, a Honor 10-ről...","id":"20180515_honor_10_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a19900-ff70-4e7e-b0b8-34bc4e1cec0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03665fc3-5461-4afa-99f8-3d98e55f3f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_honor_10_bemutato_specifikacio_funkciok_arak_mennyibe_kerul","timestamp":"2018. május. 15. 21:38","title":"Itt a Huawei új csúcsmobilja: majdnem P20 Pro, jóval barátibb árcédulával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]