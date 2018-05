Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A nyárias tavasz miatt szinte az egész országban sok a szúnyog, negyedik hete gyérítik a vérszívókat, a héten több mint 65 ezer hektáron, ha az időjárás engedi. 2018. május. 14. 12:28 Csúszhat a héten a szúnyogirtás, ha tényleg vihar jön

Pintér Sándor szerint minden príma: külföldi országok készülnek átvenni a közmunkarendszert, egy 16 éves gyerek nyugodtan dolgozhat a helyi önkormányzatnak, a Pharaon-ügyben mi mutattuk meg a világnak, mi a kockázat. És mi lenne a gond a diáktüntetők úttesten sétálás ürügyén kapott szabálysértési eljárásaival? "A közlekedést a KRESZ szabályozza". A parlamentben mutatkozó, a TEK szerint terrorfenyegetettséget jelentő Zaid Naffáról pedig annyit mondott: ő aztán nem fél tőle. 2018. május. 14. 16:36 Pintér Sándor: a Pharaon-ügy sikertörténet

\r

Új, ütőképes, önálló honvédelmet építene az új honvédelmi miniszter, akit két bizottság is meghallgatott. A képviselők előtt sok kritikus észrevétel is elhangzott Benkő Tibor szájából, amit a korábbi Orbán-kormányok magukra vehet(né)nek. Mindkét bizottság alkalmasnak látta a jelöltet. 2018. május. 14. 13:01 Benkő Tibor az alapokról építene új honvédséget, míg Németh Szilárd politizál

Az egykoron a háromszoros világbajnok brazil pilóta által terelgetett járgány új tulajdonosa a Forma–1 nemrégiben leköszönt ura. 2018. május. 14. 11:23 1,3 milliárd forintért adták el Senna ikonikus piros-fehér McLaren F1-autóját

Nem először kerül sor arra, hogy a neves kínai okostelefon-gyártó kiadja csúcstelefonjának különleges változatát, elsősorban a focirajongókra gondolva. 2018. május. 14. 13:00 Holnap villant valamit az Oppo

Váratlanul kigyulladt egy iPhone múlt pénteken egy Las Vegas-i telefonszervizben. Egy biztonsági kamera rögzítette az eseményeket. 2018. május. 14. 19:00 Videó: kigyulladt egy iPhone Las Vegasban



Egy Európa tanácsi szervezet régóta figyeli Magyarországot, ajánlásokat fogalmaz meg, majd azok betartását is monitorozza. Legutóbbi jelentésük a kormány két sikertörténete, a migráció és a romaügy terén állapítja meg: az ajánlásaikat a kormány nem vette figyelembe. A tranzitzónákban gyerekeket és kísérő nélküli kiskorúakat tartunk fogva, a romák rossz lakhatása és a diszkrimináció ellen keveset sikerült tenni. 2018. május. 15. 10:52 208 gyereket sikerült őrizetben tartanunk a tranzitzónákban

Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal. 2018. május. 15. 15:25 Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket