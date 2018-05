Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt május 22. a határidő.","shortLead":"Szűk egy hét van hátra az szja-bevallások beküldésére, illetve kiegészítésére, idén ugyanis a pünkösdi ünnepek miatt...","id":"20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47c55a8-9561-4ba0-88e5-3a1b72067af1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Mar_csak_egy_het_ezekre_nagyon_figyeljen_oda_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. május. 16. 05:31","title":"Már csak egy hét: ezekre nagyon figyeljen oda az adóbevalláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is kiszivárog.","shortLead":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is...","id":"20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb29ac85-1d5e-437d-853f-c206cc27e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","timestamp":"2018. május. 15. 13:44","title":"Az MSZP-ben már attól félnek, hogy feljön rájuk a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db70b257-c579-4905-861e-a244b4dd5367","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a bizonyíték arra, hogy a négykerekűt és kétkerekűt használók egymás felmenőinek szidása nélkül is képesek lehetnek egymás mellett békésen közlekedni. ","shortLead":"Itt a bizonyíték arra, hogy a négykerekűt és kétkerekűt használók egymás felmenőinek szidása nélkül is képesek lehetnek...","id":"20180516_a_nap_videoja_auto_bicikli_bringa_varosi_kozlekedes_forgalom_hollandia_amszterdam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db70b257-c579-4905-861e-a244b4dd5367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a791a617-a1d5-42e2-8082-1b1c342a7e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_a_nap_videoja_auto_bicikli_bringa_varosi_kozlekedes_forgalom_hollandia_amszterdam","timestamp":"2018. május. 16. 04:01","title":"A nap videója: mégis lehet béke az autósok és a biciklisek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","shortLead":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","id":"20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5f86d-5d5e-4760-8738-ad6ab7a8418a","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","timestamp":"2018. május. 15. 07:44","title":"4 milliárdnyi bónuszt osztottak ki Balog Zoltán minsztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d4e2d7-8db2-460c-86eb-f07c5e8ab8e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bill Murray Suntoryja is odavan.","shortLead":"Bill Murray Suntoryja is odavan.","id":"20180516_Nagy_a_baj_kifogynak_a_japanok_a_whiskybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d4e2d7-8db2-460c-86eb-f07c5e8ab8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff90868-a578-483d-8e95-7eef6aae5a8f","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Nagy_a_baj_kifogynak_a_japanok_a_whiskybol","timestamp":"2018. május. 16. 12:56","title":"Nagy a baj: kifogynak a japánok a whiskyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","shortLead":"Arat a Depresszió Salgótarjánban, valakik a magyar zászló elé festették fel a szót vandál módon.","id":"20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63e6fa1-ff8c-438e-a4b6-91ed15ebf458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f657b57-b1ed-4c95-999a-ab7f91e8da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Vandal_depresszio_Salgotarjanban","timestamp":"2018. május. 15. 09:19","title":"Vandál depresszió Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem csak a magyar kormány igyekszik megtorpedózni az EU új költségvetésére vonatkozó tervet. Van, aki szerint halva született a javaslat, amelyet egyhangúlag kellene elfogadniuk a tagországoknak, és amelyet még az Európai Parlamentnek is jóvá kellene hagynia. Minél előbb.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány igyekszik megtorpedózni az EU új költségvetésére vonatkozó tervet. Van, aki szerint halva...","id":"20180515_eu_koltsegvetes_mff_2021_2027_vita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cef6d5-3fc8-4ea5-8739-c0c0a4dc694e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_eu_koltsegvetes_mff_2021_2027_vita","timestamp":"2018. május. 15. 11:00","title":"Orbán harcba indul, de izgulhat, sikerül-e több pénzt kiharcolnia Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c15a62e-fa43-483f-9267-9982c9bd87f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az Ózd mellett észlelt felhőtölcsér elérte-e a talajt. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az Ózd mellett észlelt felhőtölcsér elérte-e a talajt. ","id":"20180515_tornadot_lattak_ozdnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c15a62e-fa43-483f-9267-9982c9bd87f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba998c68-6cd6-4538-9763-d45435466bc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_tornadot_lattak_ozdnal","timestamp":"2018. május. 15. 18:06","title":"Tornádót láttak Ózdnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]