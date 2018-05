Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839efdb-0e07-49bc-8a08-c3f746201c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","timestamp":"2018. május. 15. 11:45","title":"Meryl Streep és Gary Oldman is szerepel Soderbergh új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349973b9-18ed-48eb-831a-58df2c193d5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Video_Ludak_kergettek_at_egy_aligatort_a_golfpalyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=349973b9-18ed-48eb-831a-58df2c193d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40e78c-ab53-4ff9-8849-a9b3a517d943","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Video_Ludak_kergettek_at_egy_aligatort_a_golfpalyan","timestamp":"2018. május. 15. 12:49","title":"Videó: Ludak kergettek át egy aligátort a golfpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","shortLead":"A lány nem tudta, hogy terhes, pedig előző nap háziorvosnál is volt a hasi fájdalmai miatt. ","id":"20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260706e-bf62-491e-be26-ed732af44238","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Hasi_fajdalmakra_panaszkodott_a_baranyai_lany_de_mikor_kiertek_a_mentok_gyereket_szult","timestamp":"2018. május. 15. 13:20","title":"Hasi fájdalmakra panaszkodott a baranyai lány, de mikor kiértek a mentők, gyereket szült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7eb338-2195-40ca-ac42-cf93b2ef37c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykoron a háromszoros világbajnok brazil pilóta által terelgetett járgány új tulajdonosa a Forma–1 nemrégiben leköszönt ura.","shortLead":"Az egykoron a háromszoros világbajnok brazil pilóta által terelgetett járgány új tulajdonosa a Forma–1 nemrégiben...","id":"20180514_ayrton_senna_mclaren_f1_forma1_versenyauto_arveres_bernie_ecclestone_michael_schumacher","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa7eb338-2195-40ca-ac42-cf93b2ef37c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea72a24-2410-4508-833f-6780af95cff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_ayrton_senna_mclaren_f1_forma1_versenyauto_arveres_bernie_ecclestone_michael_schumacher","timestamp":"2018. május. 14. 11:23","title":"1,3 milliárd forintért adták el Senna ikonikus piros-fehér McLaren F1-autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"","category":"kkv","description":"Nyilvántartási, adatszolgáltatási, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő jogszabálysértéseket talált az MNB a Generalinál.","shortLead":"Nyilvántartási, adatszolgáltatási, ügyféltájékoztatási, illetve a biztosítási szerződési feltételeket érintő...","id":"20180514_Sok_szabalytalansagot_talalt_az_MNB_a_Generalinal_67_millio_forint_a_birsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80fe34c-e23b-48e3-ac5f-9882901e08da","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Sok_szabalytalansagot_talalt_az_MNB_a_Generalinal_67_millio_forint_a_birsag","timestamp":"2018. május. 14. 10:36","title":"Sok szabálytalanságot talált az MNB a Generalinál, 67 millió forint a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070561ab-832c-4ff8-a49e-39efd1188a1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a hollywoodi fizetések egyik komoly problémájára világított rá Cannes-ban.","shortLead":"A színésznő a hollywoodi fizetések egyik komoly problémájára világított rá Cannes-ban.","id":"20180514_Salma_Hayek_A_ferfiak_szokjanak_hozza_a_kevesebb_fizetesert_a_nok_kedveert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070561ab-832c-4ff8-a49e-39efd1188a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8883fdc-f46c-4ed7-9c3f-a8e46d5f345f","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Salma_Hayek_A_ferfiak_szokjanak_hozza_a_kevesebb_fizetesert_a_nok_kedveert","timestamp":"2018. május. 14. 13:20","title":"Salma Hayek: A férfiak szokjanak hozzá a kevesebb fizetéshez a nők kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly károkat szenvedett az észak-koreai Mantap-hegy.","shortLead":"A kutatóknak sikerült rekonstruálniuk a 2017 szeptemberében történt atomkísérletet, ami alapján úgy tűnik, komoly...","id":"20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9cf8e-f48d-4225-bb64-38ba08174db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_eszak_korea_atombomba_mantap_hegy_atomrobbantas","timestamp":"2018. május. 15. 06:03","title":"Akkora volt Észak-Korea egyik atomrobbantása, hogy összeomlott egy 2200 méteres hegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]